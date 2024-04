Isola dei Famosi 2024, 3a puntata/ Diretta ed eliminato: il ritorno di Greta Zuccarello

Isola dei Famosi 2024, anticipazioni e diretta terza puntata 15 aprile

Lunedì 15 aprile, in prima serata, torna l’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2024. Dopo lo sbarco di tutti i naufraghi, le sorprese, nel corso del secondo appuntamento, non sono mancate. Vladimir Luxuria, perfetta padrona di casa, ha annunciato il ritiro per un grave infortunio di Francesca Bergesio e la quarantena di Aras e Greta risultati positivi al covid dopo aver sottoposto i naufraghi ad una serie di tamponi preventivi. Non sono mancati, inoltre, gli scontri, tutti commentati dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Nel corso della terza puntata, invece, Vladimir Luxuria, con l’aiuto dell’inviata Elenoire Casalegno, proverà a gestire le forti tensioni che si respirano tra i naufraghi a causa di alcuni atteggiamenti che hanno già portato allo scontro. Tra i momenti più attesi della serata, tuttavia, c’è l’esito del televoto: chi sarà definitivamente eliminato tra Khady Gueye, Luce Caponegro, Peppe Di Napoli e Samuel Peron.

Nel corso della seconda puntata, il gruppo dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024 ha accolto Francesco Benigno. L’attore pare sia entrato a gamba tesa nel gruppo provando a dettare le regole anche nell’accensione del fuoco. L’atteggiamento dell’attore ha già portato ai primi scontri e creato diverse tensioni nel gruppo. Il suo arrivo a Playa Espinada sembra aver rotto l’armonia del gruppo e, questa sera, sarà il protagonista di un confronto con gli altri naufraghi.

Spazio, poi, ad un duello faccia a faccia tra i quattro immuni della scorsa settimana ovvero Alvina Verecondi Scortecci, Marina Suma, Matilde Brandi, Pietro Fanelli: chi avrà la meglio tra i quattro? Infine, dopo essersi ristabilita, tornerà in gruppo Greta Zuccariello, pronta a riprendersi anche la leadership che, in sua assenza, è stata detenuta da Edoardo Stoppa.

Come vedere in diretta streaming l’Isola dei Famosi 2024

Serata avvincente e ricca di scontri e sfide quella dell’Isola dei Famosi 2024 in programma questa sera. Per vedere la terza puntata del reality show è sufficiente sintonizzare il televisore su canale 5, al termine del quotidiano appuntamento con Striscia la Notizia, a partire dalle 21.30. Con Mediaset Infinity, sia con app che con sito, invece, la terza puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi può essere vista in diretta streaming.











