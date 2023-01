Sonia Bruganelli “Non vivo in funzione di un uomo”/ “Se con Paolo dovesse finire…”

Sonia Bruganelli è diventata “nonna”: la famiglia allargata

Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip per il secondo anno consecutivo, è la moglie di Paolo Bonolis dal 2002 e madre dei loro tre figli: Silvia, Davide e Adele. Negli ultimi mesi è diventata “nonna” di Sebastiano e Theodor, figli di Stefano e Martina, che il conduttore ha avuto dalla prima moglie moglie Diane Zoeller: “Quando sono diventata madre mi è venuto spontaneo far entrare quella famiglia lontana nella nostra.

Io e Paolo abbiamo sempre voluto che fossero tutti fratelli. Se un giorno non dovessi stare più con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina, e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui”, ha detto Sonia Bruganelli sulle pagine di F, il settimanale di Cairo Editore.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vivono in case separate

Nella lunga intervista su F, Sonia Bruganelli ha ricordato gli inizi della sua lunga storia d’amore con Paolo Bonolis. Quando si sono incontrati lei era giovanissima, mentre il conduttore aveva già 36 anni e due figli: “Non è stato un colpo di fulmine, ha saputo conquistarmi con grande perseveranza, mi regalava libri, mi ha preso “di testa” anche se il mondo della tv può essere un incubo per una coppia”. Oggi, dopo 20 anni di matrimonio, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli vivono in due cose separate: “Noi non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme, di creare una famiglia e che, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi”. Infine Sonia Bruganelli ha spiegato qual è la sua forza: “Contare sempre e solo su me stessa. Anche se sono sempre stata in coppia, non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo”.

