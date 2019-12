Sonia Bruganelli/ Orologio di 30mila euro per Natale: scoppia la polemica

Sonia Bruganelli ha fatto infuriare il web con una richiesta a Babbo Natale. La moglie di Paolo Bonolis, ad un paio di giorni di distanza dal 25 dicembre, ha chiesto un bell’orologio particolarmente costoso. “Caro Babbo Natale… Ti chiedo pace e serenità per tutti. Per me vedi sopra. Con la solita umiltà, la tua Sonia”, ha scritto l’imprenditrice con la solita ironia che la contraddistingue. Nello scatto compare un costosissimo orologio, regalo molto impegnativo che la maggior parte delle persone non si può di certo permettere. Ecco cosa scrive IlGiornale a tal proposito: “Si tratta di un modello classico di un noto brand di orologi svizzeri, con cinturino in acciaio e corona di 56 diamanti sulla lunetta. Il suo prezzo supera abbondantemente i 30mila euro”.

Sonia Bruganelli fa infuriare il web: ecco la sua particolare richiesta

“Sei una burina, cafona, arricchita!! Hai vissuto fino a ieri da pezzente nei bassi fondi”, ha scritto un’utente tra i commenti, facendo intuire di non avere apprezzato la scelta di Sonia Bruganelli. E ancora: “La parola umiltà nemmeno sai cosa significa, fino a ora ostenti sfacciatamente la riccanza di tuo marito e la bella vita”, ha scritto un’altra utente. “Che donna superficiale che sei ma soprattutto provocatoria… Poverina!”, si legge. Solamente alcune settimane addietro, la moglie di Paolo Bonolis aveva dichiarato di voler fare un passo indietro sui social per proteggere i figli dagli attacchi gratuiti della rete e non: “Non rinnego nulla, ma voglio che i ragazzi vivano serenamente senza correre il rischio che qualcuno li accusi o disturbi per via del mio comportamento”, aveva dichiarato.

