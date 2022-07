Sonia Bruganelli provoca “Voli cancellati?”/ “Preferisco pagarmi un aereo privato”

Sonia Bruganelli: “Preferisco pagarmi un aereo privato”

Sonia Bruganelli torna a far discutere. La moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato un post molto pungente che sembra una risposta a tutti quei personaggi dello spettacolo che, in questi giorni, si sono lamentati delle compagnie aeree per via del caos sui voli cancellati. “Giuro che prima o poi la smetto… per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto (come sempre)”, ha scritto con la sua ironia tagliente postando una foto che mostra rilassata a bordo di una aereo privato.

In poco tempo l’irriverente post di Sonia Bruganelli ha conquistato oltre duemila i like. Molti i volti noti che hanno applaudito le sue parole: la giornalista Francesca Senette, Chiara Giordano, la showgirl Francesca Brambilla, il chirurgo Giovanni Angiolini, ex gieffno e attuale compagno di Michelle Hunziker. Sonia Bruganelli il prossimo settembre tornerà come opinionista del Grande Fratello Vip: “Per me è stato molto bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi in questa seconda mia esperienza, che si era trovato molto bene con me”, ha raccontato ospite del programma di Maurizio Costanzo su R101. In quell’occasione ha svelato la sua ultima provocazione propria riguardane il GF Vip 7: “Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa, però mi hanno detto che era troppo rischioso”

