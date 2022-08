Sonia Bruganelli replica ad Adriana Volpe sul ritorno al GF Vip 7: “Invidiosa”/ La pesante stoccata

Sonia Bruganelli replica alle stoccate di Adriana Volpe sul Grande Fratello Vip

Continua il botta e risposta tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La poca simpatia tra le due è cosa ormai nota e accertata dalle dirette interessate che non si sono risparmiate con frecciatine e critiche nelle ultime settimane. Solo ieri la Volpe accusava attraverso i microfoni di Fanpage la Bruganelli di incoerenza in merito alla sua decisione di tornare alla poltrona di opinionista del Grande Fratello Vip quando aveva pubblicamente dichiarato di non volerci tornare.

Una piccola parte questa delle dichiarazioni critiche fatte dalla Volpe sulla ex collega che non ha tardato a replicare. Dopo aver condiviso l’articolo dell’intervista in questione alla Volpe, la Bruganelli ha aggiunto delle emoji che ridono di gusto.

Sonia Bruganelli lancia una frecciatina all’ex collega

Ma non è tutto. A queste faccine divertite Sonia Bruganelli ha aggiunto i versi di una canzone di Capo Plaza che recita: “Envidioso, sono tutti invidiosi. Mira que no hago caso, al final mi busco un caso. Envidioso, sono tutti invidiosi.” Successivamente la moglie di Paolo Bonolis ha rincarato la dose, pubblicando un post su Instagram che contiene un proverbio cinese con tanto di dedica chiaramente esplicita all’ex opinionista. Questo recita così: “Chi incolpa sempre gli altri ha una lunga strada da fare, chi incolpa sempre sé stesso è a metà strada, chi non incolpa nessuno è già arrivato.” La Volpe replicherà a sua volta?

