Adriana Volpe vuota il sacco: “GF Vip 7? Da Signorini proposta inaccettabile”/ Lo sfogo!

Adriana Volpe conferma: “Signorini mi voleva concorrente al GF Vip 7”. Lo sfogo

Adriana Volpe senza freni. La conduttrice ha deciso di rompere ogni indugio e dire la sua sulla non riconferma al Grande Fratello Vip 7. L’ex opinionista, oltre a lanciare forti stoccate all’ex collega Sonia Bruganelli, ha raccontato cos’è accaduto con Alfonso Signorini solo poche settimane fa, parlando di una ‘proposta inaccettabile’.

Adriana Volpe, in un’intervista a Fanpage, ha confermato di aver ricevuto da Signorini la proposta di tornare al GF Vip ma come concorrente: “Quando ho saputo che non ero riconfermata? L’ho appreso a maggio. – ha esordito – All’inizio non eravamo state riconfermate entrambe, né io e né Sonia Bruganelli. Poi, i primi di giugno, mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella casa come concorrente. Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: “Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa”.

Adriana Volpe: “La proposta di Signorini è inaccettabile, ecco perché”

Per Adriana Volpe, l’idea di Signorini era stata inaccettabile: “La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. – e ne ha spiegato il motivo – Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente.”

La conduttrice, insomma, non l’ha presa bene. Pur comprendendo che avere lei nella Casa e la Bruganelli pronta a lanciarle stoccate dallo studio sarebbe stato un vero e proprio colpo per il programma, “professionalmente e umanamente per me è inaccettabile. – ha tuonato la Volpe, concludendo – Ad oggi non ci sono le condizioni familiari e personali per entrare di nuovo nella casa del GF. In questo momento io sono sola, mia figlia può contare solo su di me”.











