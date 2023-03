Sonia Bruganelli sta male al GF Vip: “Ho il colpo della strega”/ Signorini punge: “La tua malattia!”

Sonia Bruganelli sta male alla semifinale del GF Vip: “Ho il colpo della strega”

Semifinale del Grande Fratello Vip difficile per Sonia Bruganelli. Ad annunciarlo, all’inizio della puntata, è Alfonso Signorini, proprio nel momento dedicato al saluto alle sue opinioniste. “So che questa sera per te è un po’ difficile stare seduta su questa poltrona”, esordisce Signorini rivolgendosi a Sonia. “Si, ho una malattia della mia età”, spiega allora l’opinionista, svelando che si tratta del colpo della strega.

Valditara: "Genitori violenti e insegnanti, è preoccupante"/ "Manca patto educativo"

“Fa male, davvero”, aggiunge Sonia senza però far trasparire la sua sofferenza. Signorini allora sdrammatizza: “È la tua malattia!”, lanciandole una stoccata con riferimento alla ‘strega’. Lei ci ride su e lascia poi la parola a Orietta Berti.

Orietta Berti: “Ho ricevuto uova di Pasqua da Elettra Lamborghini e Fedez”

Orietta Berti è invece d’umore ben diverso da quello di Sonia Bruganelli. Con gioia annuncia di aver ricevuto molti regali in settimana, tra cui uova di Pasqua da Elettra Lamborghini – “Che me li invia sempre”, e da Fedez. “Lui mi ha scritto ‘Non si è mai troppo vecchi per mangiare delle uova di cioccolata’”, racconta infine Orietta. L’ultima battuta è però di Sonia, che rivolta a Signorini dice: “Siccome non sto tanto bene, e ho sempre il mio calo di zuccheri, guarda cosa mi ha portato Orietta? I mini bomboloni!”

Asili nido "pochi bambini ma strutture insufficienti"/ "Mezzogiorno fanalino di coda"

LEGGI ANCHE:

SCUOLA/ Leggere, un'esperienza di bellezza gratuita che comincia in aula

© RIPRODUZIONE RISERVATA