Sonia Bruganelli: “Tornare in TV dopo il GF Vip? Valuterò se…”/ E sul futuro lavorativo al fianco di Bonolis…

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis lavoreranno ancora insieme dopo la separazione? La coppia chiarisce

Non solo dichiarazioni sulla rottura quelle di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis nel corso dell’intervista rilasciata a Vanity Fair. Entrambi parlano del loro futuro familiare ma anche di quello lavorativo. Sonia e Paolo, d’altronde, sono solo condividevano da 25 anni un rapporto sentimentale, ma da lungo tempo lavorano fianco a fianco. Continueranno a farlo anche ora che sono separati?

A rispondere a questa domanda è stato Paolo Bonolis: “L’azienda di Sonia funziona molto bene, sono tutti bravi. Si può collaborare anche quando le cose cambiano.” ha spiegato il conduttore. Tuttavia ha ammesso che il suo ritiro dalla TV non è lontano: “Però non credo di lavorare ancora a lungo. Sono 44 anni che faccio questo mestiere. C’è un processo naturale, definibile biologicamente come “orchite”, che mi porta a pensare altrimenti della mia vita. Voglio dare al futuro un sapore diverso rispetto a quello che ho vissuto fino a ora.”

Sonia Bruganelli, reduce da due edizioni al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista, ha poi parlato del suo futuro televisivo. Tornerà in TV o lavorerà solo dietro le quinte? Questa la sua risposta: “Sicuramente continuerò a fare la produttrice, è quello che mi riesce meglio. Semmai dovesse arrivare qualche proposta divertente in cui sia richiesta la mia voce fuori dal coro, la valuterò”. Non è dunque escluso un suo ritorno in televisione da protagonista.

