SONIA GREY ‘HO L’OMBELICO ALLUNGATO’/ La richiesta di un fan: “sexy, togli la gonna?”

Sonia Grey ha deciso di rispondere con un video ai suoi follower circa la forma del suo ombelico. Ebbene si, la ex conduttrice televisiva ha pubblicato un videoclip su Instagram mostrando il suo ombelico dalla forma allungata e precisando “non uso photoshop”. Ecco cosa ha detto nel video: “Questo video è per chi crede che io quando faccio le foto in costume uso photoshop perché ho l’ombelico allungato, invece che rotondo. Ecco, questo è un video: il mio ombelico è così e ognuno c’ha l’ombelico che si merita! Io mi merito questo ombelico allungato, invece che rotondo, quindi come vedete non uso photoshop!”. Ad accompagnare il breve filmato anche la didascalia: “io ho l’ombelico così 🤣” con tanto di hashtag #friends #message#foryo. I commenti dei follower non sono tardati ad arrivare: “Bello non hai tattoo” scrive un utente, anche se poi arriva uno che le scrive “non si vede, togli la gonna forse qualcosa dopo si vede.!!”.

Sonia Grey mostra l’ombelico su Instagram, fan: “sei sexy”

Il video di Sonia Grey con tanto di ombelico allungato in bella vista ha suscitato tantissima curiosità nei follower. In tanti, infatti, hanno commentato il filmato che la ex conduttrice ha voluto condividere con i suoi follower per chiarire una volta e per tutte la forma del suo ombelico e il fatto che non usa alcun programma di modifica per le immagini. Il video ha fatto impazzire i fan: “Bella bella da favola” scrive un utente, mentre un altro “la gente è invidiosa cerca sempre qualcosa di te che non va”. Non manca un commento dalle tinte hot: “sei sexi così mi mandi in super erezione” scrive un altro utente. Per la ex conduttrice un’estate all’insegna del relax e del mare cristallino nella bellissima isola di Mykonos, metà dei giovanissimi e della movida internazionale. Proprio dall’isola di Mykonos, la Grey ha condiviso una serie di foto mostrando le sue forme perfette che hanno fatto impazzire i follower: “Buona giornata favolosa bellissima incantevole sei magnifica e stupenda”.

Sonia Grey: “non ho un motivo valido per tornare in tv”

Il mondo della televisione oramai è solo un vecchio ricordo per Sonia Grey che da diversi anni si è trasferita a Bolzano dove si occupa di arte e pittura. Una nuova carriera da artista quella intrapresa dalla ex conduttrice molto seguita ed apprezzata sui social. Parlando di tv, infatti, la Grey ha sottolineato: “non avrei un motivo valido per tornare a fare Tv”.

