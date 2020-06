Sonia Lorenzini, addio a Federico Piccinato?/ “Mi ero augurata che questi mesi…”

Pubblicità

Sonia Lorenzini e Federico Piccinato si sono lasciati? L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma l’ex tronista di Uomini e Donne e Federico, al momento, sembrano molto lontani. La Lorenzini, infatti, ha deciso d’intraprendere un viaggio on the road insieme ad un’amica. A bordo di un furgoncino battezzato “Lodovico”, Sonia Lorenzini e la sua amica si stanno muovendo senza avere una meta precisa e fermandosi nei posti che conquistano il loro cuore. Un viaggio con cui Sonia sta apprezzando le cose più piccole facendo tesoro delle emozioni che vive giorno dopo giorno. Dopo aver presentato Lodovico ai suoi followers e aver raccontato di aver intrapreso un viaggio senza precedenti e che le sta donando un sorriso radioso che sfoggia nelle varie storie che sta condividendo su Instagram, Sonia Lorenzini ha deciso di aprire il proprio cuore ai fans raccontando tutto quello che sta vivendo.

SONIA LORENZINI DIMENTICA FEDERICO PICCINATO? “RINCORRETE LA FELICITA'”

Sonia Lorenzini parla di un’esperienza incredibile esortando, poi, tutti i suoi followers ad agire per cambiare ciò che non va nella propria vita e a rincorrere la felicità ad ogni costo. “Sto facendo un’esperienza incredibile… Non apprezzavo così tanto le piccole cose da molto tempo! Forse un po’ come tutti noi… Mi ero augurata che questi mesi vissuti in un certo modo portassero a qualcosa di positivo, non per tutti è così ma a me quello che abbiamo vissuto ha cambiato!”, ha scritto su Instagram l’ex tronista che ha poi aggiunto – “Se qualcosa nella vostra vita non vi fa stare bene, smuovete le acque e rincorrete la felicità!”. Sonia, dunque, sta rincorrendo la sua felicità a bordo di Lodovico? Per ora appare davvero serena e felice.





