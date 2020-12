Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi, perché hanno litigato?/ Insulti al GF: “Vergognati!”

Uno degli argomenti della puntata del Grande Fratello Vip 2020 del 14 dicembre sarà la lite tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi e i loro dissapori del passato. Dopo la diretta di venerdì tra l’influencer e la nuova arrivata è scoppiata una furiosa lite, andata avanti per un bel po’. La poca simpatia tra i due ha poi scatenato, nel corso dei giorni successivi, nuove scintille, rendendo agli occhi di tutti impossibile una riappacificazione. In molti, ancora oggi, si chiedono perché i due abbiano litigato e cosa ci sia sotto di così grave da non poter essere lasciato al passato. In effetti a dare il via al nuovo scontro è stata Sonia, che si è sentita sminuita in passato da alcune espressioni ironiche utilizzate da lui sui social. “Tu hai fatta passare me come quella che non ti aveva salutato o tolto il saluto perché tanto offesa per una tua storia ironica sul tuo Instagram, sai benissimo che non è andata così”, ha voluto sottolineare Sonia in Casa.

Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi ai ferri corti: lei perde la pazienza!

La Lorenzini ha inoltre aggiunto contro Zorzi che “Il tuo era un tentativo di sminuirmi e a me non mi sminuisce nessuno!“ Quando Tommaso le ha però fatto notare di darsi più importanza di quella che lui stesso le ha dato, Sonia ha allora ribadito: “Io non sono nessuno ma tu tanto meno, guarda che sei tu che ogni due per tre mi menzioni nelle storie, è successo tre volte. Io non vado avanti grazie a te, quindi placati! L’ultima volta hai fatto il conato del vomito davanti alla mia faccia quindi vergognati e abbassa i toni (..) Sei abituato che la gente non ti risponde, con me non attacca, ok?!” È chiaro che i dissapori tra i due siano ancora molto forti, riuscirà Signorini ad appianarli grazie al Grande Fratello Vip?



