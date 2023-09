Beatrice Luzzi accusata di essere ipocrita al Grande Fratello 2023/ “Ho tanti difetti, ma questo no!”

Grande Fratello 2023, nomination sull’ipocrisia: “vince” Beatrice Luzzi

Non sono trascorse nemmeno due settimane dall’inizio del Grande Fratello 2023 ma alcuni protagonisti risultano già tra i più discussi e influenti di questa edizione. Una menzione particolare la merita Beatrice Luzzi che, fin dal suo ingresso, ha avuto modo di scontrarsi con diversi compagni di viaggio. Nelle ultime ore, è stato però un particolare gioco di gruppo ad aver alimentato ulteriori polemiche.

Come racconta Biccy, il Grande Fratello ha chiesto ai concorrenti di scegliere tra loro il compagno di viaggio più ipocrita. I voti non hanno lasciato spazio ad interpretazioni; con ben 6 voti, a vincere la particolare sfida è stata Beatrice Luzzi. A votarla sono stati Massimiliano, Vittorio, Lorenzo, Giselda, Anita e Samira. Diversamente da quanto prevedibile, non è stato fatto il nome dell’attrice da parte di Rosy Chin.

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi sbotta dopo il voto dei concorrenti

“Porca miseria non me l’aspettavo proprio, soprattutto da Massimiliano, ho vinto, Che bello! Penso di avere tanti difetti, ma di essere ipocrita no”. Sembra averla presa con ironia Beatrice Luzzi – scelta come personaggio più ipocrita dai concorrenti del Grande Fratello 2023 – ma in realtà le sue parole nascondono una spiccata amarezza. “Sono una persona diretta e penso di averlo dimostrato; a quanto pare trasmetto qualcosa di sbagliato, cioè di non mio. E questo è qualcosa di importante da capire alla mia età“.

Come racconta Biccy, Beatrice Luzzi non è stata però votata da Rosy Chin con la quale ha avuto diversi motivi di scontro. L’attrice non si è invece fatta remore nel fare il nome della chef, motivando così la scelta: “Io e Rosy abbiamo un’intesa molto profonda, che voi ci crediate o no. Io non mi sono mai lamentata della sua cucina, mi sono lamentata del fatto che mi ha tenuto il muso per tre giorni per aver messo le mani in pasta“. L’attrice ha poi aggiunto: “Io ho sempre fatto un passo indietro… Io di ipocrita in tutto questo non vedo assolutamente nulla”.











