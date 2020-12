Sonia Lorenzini in crisi?/ “Scappo dal dolore: ho voglia di urlare e chiedere aiuto”

SONIA LORENZINI SQUALIFICATA O ELIMINATA? IL RISCHIO È GROSSO…

La new entry Sonia Lorenzini ha vissuto tra la confusione più totale le ore che la separano dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip e che la vede a serio rischio eliminazione, essendo tra i nominati della scorsa settimana. La giovane ex tronista si è ritrovata in sauna a condividere con Samantha De Grenet e Dayane Mello un suo momento di debolezza lasciando spazio ai pensieri che la tormentano nel corso della sua permanenza nella Casa del GF Vip. Sonia ha confidato la presenza di alcuni momenti nei quali non si sente per niente a suo agio e durante i quali sente di non avere la giusta attenzione da parte degli altri inquilini. Replicando ad un pensiero della De Grenet che aveva osservato come lei finora avesse indossato una maschera, la Lorenzini ha commentato: “Mi porto tante cose da fuori che non posso dire, non trovo un modo per dirle”.

Tra le righe sarebbe emerso tutto il dolore il quale la “Vippona” ad oggi avrebbe sempre cercato di evitare: “Scappo dal dolore degli altri e da quello che provo io”. L’influencer ha poi svelato di non essere una persona troppo propensa alle lacrime facili ma nella spiatissima Casa dove il tempo sembra fermarsi, c’è spazio per i pensieri e per guardarsi dentro. E trafitta dal dolore spiega di sentirsi in colpa per non esserci stata per alcune persone e non aver fatto forse abbastanza per loro.

SONIA LORENZINI E LO SFOGO IN LACRIME

La permanenza nel reality per Sonia Lorenzini ha tirato fuori dei vecchi dolori mai del tutto sopiti e la difficoltà ad aprirsi la fa sentire ancora più male. “Perdonati o accetta quello che non puoi cambiare”, è stato il consiglio di Samantha De Grenet che ha accolto il suo sfogo. Le questioni irrisolte di Sonia però sembrano mandarla sempre più in confusione e la stessa ha ammesso di non riuscire al momento a mettere ordine dentro di sé. Anche Dayane Mello le ha consigliato di aprirsi e di dare sfogo al suo dolore: “è bellissimo non avere più paura di se stessi”, l’ha spronata. Tuttavia la Lorenzini si è detta spaventata all’idea di aprirsi totalmente come consigliato dalle due amiche: “è brutto quando ti tieni qualcosa dentro, lo senti ribollire e avresti voglia di urlare per chiedere aiuto e non puoi”, ha esclamato. Infine ha chiesto alle sue due nuove amiche di lasciarla da sola in sauna a riflettere e qui l’influencer ha dato sfogo a tutte le sue lacrime.



