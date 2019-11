Sonia Lorenzini VS Tommaso Zorzi/ “Conato di vomito manco fossi una merd*!”

Dopo la notizia bomba lanciata da Gabriele Parpiglia intervistato da Tommaso Zorzi nel corso di Tommy Talks, Sonia Lorenzini si è arrabbiata non poco: ma cosa è successo? Facciamo un breve riassunto per gli “assenti”. Il giornalista di “Chi”, ha svelato all’ex protagonista di Riccanza di un nuovo tradimento ai danni di Giulia De Lellis quando stava con Andrea Damante. “Vuoi sapere se è vero il gossip che riguarda il tradimento di Andrea e Sonia quando stava con Giulia? Guarda, alle mie orecchie risulta che lei sia una delle telefonate o una delle persone indicate come persona che ha tradito la fiducia di Giulia. Loro erano amiche. Lei non era fidanzata ai tempi, ma lui fidanzatissimo. Però dai, tu hai mai tradito? Succede a tutti”, ha precisato Parpiglia. Questa indiscrezione ha presto fatto il giro della rete, creando non poche problematiche. E se l’ex coppia Damante-De Lellis non si è assolutamente espressa a tal proposito, la ex tronista attualmente fidanzata con Federico Piccinato, ha voluto mettere i puntini sulle “i”.

Sonia Lorenzini VS Tommaso Zorzi: ecco cosa è successo

Tommaso Zorzi dopo questa rivelazione, ha confidato che Sonia Lorenzini quando lo incontra nemmeno lo saluta. Dopo qualche ora dalla diffusione della intervista, la diretta interessata attraverso le Instagram Stories ha voluto fare una serie di precisazioni. Prima ha confidato di avere già parlato e chiarito con Giulia De Lellis, poi ha puntato il dito contro l’ex protagonista di Riccanza (reo di avere simulato un conato di vomito dopo avere visto la sua foto): “Ognuno sui social è libero di fare ciò di cui ha più voglia. C’è qualcuno però che se l’è risentita talmente tanto del fatto che io non l’abbia salutato, addirittura da vedere una mia foto e fare un gesto che secondo me è un pochino basso e fa veramente un po’ schifo. Perché a prescindere da chi vedo o meno in giro, specie se dico di non conoscerlo per altro, il cenno del vomito personalmente a me fa tanta tristezza, specie da parte di uno che parla di cyberbullismo sui social. E poi vedi la foto di una ragazza e fai quel cenno. Manco avesse visto una merda spiaccicata sulla strada”. Arriverà presto la nuova replica?

