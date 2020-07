Sonia Mosca, vincitrice All Together Now 2/ L’amicizia con Gigi D’Alessio e quella polemica ancora viva

Sonia Mosca ha regalato ai telespettatori italiano la sua voce e diverse interpretazioni da far accaponare la pelle. Da I love the Lord di Whitney Houston fino a Stand up for love, il suo percorso è stato così dorato che alla fine la vittoria nella seconda edizione di All Together Now sembrava quasi scontata. Le polemiche però non sono mancate, per via di un video con Gigi D’Alessio che ha fatto sorgere dei dubbi su alcuni fattori e che ha messo in luce negativa la sua decisione di non ammettere di aver già conosciuto il cantautore napoletano in passato. In occasione della finalissima della trasmissione, i due artisti si sono esibiti nel brano Un nuovo bacio e Sonia ha manifestato una forte commozione nell’aver al suo fianco un collega di quel calibro. Sui social però sono apparsi subito dopo dei video realizzati nel 2010 in cui la si poteva notare in un altro duetto con D’Alessio. Oggi, martedì 14 luglio 2020, Sonia Mosca sarà fra i campioni di All Together Now La Supersfida, pronta per confrontarsi con gli altri concorrenti forti di entrambe le edizioni.

Sonia Mosca, “Canto da quando avevo due anni e…”

Con la sua chioma riccia e folta, Sonia Mosca ha conquistato il cuore degli italiani e si è portata a casa i 50 mila euro previsti per il montepremi di All Together Now. “Canto da quando avevo 2 anni”, ha detto tempo fa a Magazine Pragma, “mia madre ha sempre detto che ho imparato prima a cantare che a parlare. In realtà, provengo da una famiglia di musicisti: mamma cantante e papà batterista”. Durante la sua infanzia, Sonia ha potuto ascoltare entrambi i genitori e poi è entrata a sua volta nella band del padre. “Dagli 11 anni in poi ho iniziato a fare concerti”, ha aggiunto, “a 18 anni, avevo voglia di sperimentare nuove cose e così ho lasciato la band di famiglia. Mio padre poco dopo ha smesso di suonare. Trovava difetti in tutte le cantanti che avrebbero dovuto sostituirmi. Ho fatto diversi casting: il primo fu per X Factor. Arrivai ai Bootcamp, ma poi fui eliminata”. Nonostante la pregressa partecipazione a Ti lascio una canzone, Sonia ha dovuto affrontare anche un periodo buio in cui ha messo in dubbio le sue capacità. “Sono stata ferma per tanti anni“, ha detto a Mediaset Play, “perchè non avevo più il coraggio di fare nulla. non credevo in me e la musica mi faceva quasi paura, ma ho vinto e voglio vincere ancora”. Il montepremi ottenuto con la sua vittoria le servirà per realizzare un suo progetto personale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA