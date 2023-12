Sonny Colbrelli, la vita dopo l’infarto/ “A volte ho pensato fosse meglio non svegliarmi” (7 dicembre 2023)

SONNY COLBRELLI, LA VITA DOPO L’INFARTO

Sonny Colbrelli aveva già parlato della sua vita dopo l’infarto, ma è tornato a farlo in questi giorni: intervistato da Il Giornale, è tornato su quei momenti terribili descrivendo quello che è successo alla sua carriera. Correva il 21 marzo 2022, prima tappa del Giro di Catalogna: Colbrelli arriva secondo alle spalle di Michael Matthews, ma al traguardo viene scosso da convulsioni che portano a un arresto cardiocircolatorio. Il pronto intervento del personale sanitario scongiura la tragedia, ma la carriera di Sonny finisce lì. Un grande peccato: solo cinque mesi Colbrelli aveva vinto la Parigi-Roubaix, conducendo una corsa splendida caratterizzata dai suoi attacchi in compagnia di un mostro sacro come Mathieu Van der Poel.

“Non è facile dire basta, non nascondo che in più di un’occasione ho pensato che forse sarebbe stato meglio non risvegliarsi”: è un pensiero terribile, ma che racchiude tutto il rammarico per una carriera spezzata così, in un amen, a soli 31 anni. Certo: Colbrelli è grato di essersi salvato, ma umanamente quel tarlo, quella tentazione di dire che sarebbe stato più facile così, può venire a tutti. Oggi comunque Colbrelli si è reinventato: ha due figli, Tommaso e Vittoria, e lavora per la Bahrain che è stata la sua squadra quando correva, oltre a fare da testimonial ad alcuni brand.

COSA FA OGGI SONNY COLBRELLI

Si è candidato alle elezioni regionali con Forza Italia, non riuscendo ad essere eletto (“ma sono sempre a disposizione”) e, da ex ciclista, si adopera per la sicurezza sulle strade e soprattutto vorrebbe insegnare ai ragazzi appassionati di bicicletta che non c’è solo quello, è importante anche essere utili alla collettività e magari seguire qualche lezione di pronto intervento, “insegnando loro a utilizzare un defibrillatore, io sono stato salvato così”. Insomma, Sonny Colbrelli è vivo e non solo nel senso letterale del termine: è una persona che è ripartita, non è stata ferma (anche all’aiuto della sua psicologa Paola Pagani, che cita nell’intervista) anche se quell’incidente gli ha presentato il conto.

Nello specifico, l’allontanamento dalla sua compagna Adelina. “Ho fatto qualche sciocchezza che mi sta costando carissimo, ho rotto qualcosa di prezioso e unico che andava rispettato e protetto” e oggi Colbrelli dice che no, probabilmente non esiste un modo per riparare. Ma dopo tutto, per come sarebbe potuta andare quel 21 marzo 2022, Sonny Colbrelli si può dire fortunato e chissà che l’amore torni di nuovo nella sua vita.











