REMCO EVENEPOEL, INCIDENTE IN ALLENAMENTO

Arriva dai media belgi la notizia che Remco Evenepoel ha avuto un incidente nel corso di un allenamento: sappiamo poco, ma la notizia più importante sarebbe che il ciclista belga sarebbe cosciente, ed è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Anderlecht dove in queste ore si stanno valutando le sue condizioni. È quanto riferito anche dal padre di Evenepoel, che in particolare ha parlato al quotidiano Het Laatse Nieuws e ha fatto sapere come la famiglia si stesse recando in ospedale, ma che ancora non ha avuto la possibilità di vedere Remco.

Sull’incidente di Evenepoel come detto non ci sono ancora troppe informazioni: eventualmente arriveranno, per il momento i media belgi hanno riferito che il campione si stava allenando quando, forse per distrazione, è finito contro la portiera aperta di un furgone che sarebbe stato parcheggiato, anche se non è dato sapere in che posizione fosse rispetto alla strada. Quello che noi possiamo fare è naturalmente augurare una pronta guarigione a Evenepoel, vittima anche lui di un incidente in allenamento come già avvenuto ad altri colleghi, purtroppo a volte con esiti anche tragici.

LA CARRIERA DI REMCO EVENEPOEL

Non avendo ancora troppe informazioni circa l’incidente di Remco Evenepoel, possiamo ripercorrere la carriera del campione belga ricordando che è uno dei grandissimi nomi del ciclismo di oggi. Quest’anno in particolar modo il ventiquattrenne di Schepdaal ha scritto la storia alle Olimpiadi di Parigi, riuscendo a vincere la medaglia d’oro sia a cronometro che nella prova in linea e dimostrando così il suo straordinario valore, che del resto era già acclarato. Infatti in carriera Evenepoel ha vinto due volte (consecutive) la Liegi-Bastogne-Liegi e tre la Classica di San Sebastian, ma anche ottenuto il titolo Mondiale in linea e a cronometro, qui due volte.

Nei grandi giri possiamo dire che sia anche stato sfortunato: Evenepoel infatti ha vinto la Vuelta due anni fa ma al Giro d’Italia ha deciso di ritirarsi l’anno scorso quando era in maglia rosa, a causa di un test positivo al Covid, mentre al Tour de France ha partecipato per la prima volta quest’anno e si è dovuto accodare sul podio ai due mostri sacri Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, anche se bisogna dire che la sua Grande Boucle non sia stata troppo brillante. Ora questo incidente in allenamento: speriamo davvero non sia nulla di grave