Brutta disavventura per la star delle due ruote, l’ex ciclista Eddie Merckx: è caduto in bici e sarà costretto ad una operazione chirurgica. La notizia è riportata in queste ore dai principali media online, a cominciare dal Corriere della Sera che ha ricordato come il campione belga abbia oggi 79 anni, ma continua a circolare in bicicletta, non abbandonando quindi la sua grande passione. L’ultimo “tour” gli è però costato caro visto che il Cannibale, così come veniva soprannominato ai tempi d’oro, ha rifilato una brutta quanto dolorosa caduta, tenendo conto che ha rotto l’anca.

Secondo quanto ricostruito Eddie Merckx stava circolando in bicicletta nei dintorni di Mechelen, nel suo Paese natio, nella giornata di lunedì scorso, 9 dicembre, quando qualcosa è andato storto ed è caduto rovinosamente a terra, colpendo violentemente l’anca. Il 79enne è stato subito soccorso da alcune persone che si trovavano in quel momento nei paraggi, ma il personale sanitario è stato costretto ad intervenire vista la gravità della situazione.

EDDIE MERCKX, LE PAROLE DI MOGLIE E SORELLA

Dopo una prima stabilizzazione Eddie Merckx è stato caricato su un’ambulanza e in seguito ricoverato presso l’ospedale di Herentals, nel Beglio del nord, dove si trova in attesa di un intervento chirurgico. Claudine, la moglie del campione delle due ruote, ha pesantemente redarguito il marito, descrivendo l’episodio come “uno stupido incidente”, mentre la sorella, parlando con VRT, ha precisato che il fratello è scivolato in occasione di una curva, facendo tutto da solo.

Ha inoltre spiegato che il fratello è molto dolorante, confermando la notizia dell’operazione. Purtroppo non è la prima volta che Eddie Merckx è vittima di una caduta in sella ad una bicicletta. Nel 2019, cinque anni fa, la star delle due ruote era caduto in quel di Gent, sempre in Belgio, e in quel causo aveva sbattuto violentemente la testa, riportando una ferita ed un trauma cranico.

EDDIE MERCKX, LA SUA PRECEDENTE CADUTA E IL PALMARES

Inoltre, aveva anche accusato dei problemi alle ginocchia, alla schiena e all’anca. In quell’occasione fu sottoposto ad una lunga riabilitazione e a breve lo stesso dovrà sottoporsi di nuovo ad un periodo di recupero, visto che dovrà camminare per i primi tempi con una stampella, in attesa che la nuova anca si rimetta perfettamente in sesto. Eddie Merckx non sembra quindi voler abbandonare la sua amata bicicletta ma chissà che questa nuova caduta non possa convincerlo una volta per tutte che forse sarebbe meglio dire addio alla sua fidata compagna.

Basta leggere il suo palmares per comprendere quanto sia difficile per lui il divorzio, tenendo conto che Eddie Merckx è il ciclista su strada che ha vinto più di tutti, ben cinque vittorie al Tour de France, cinque al Giro d’Italia e una alla Vuelta, il giro spagnolo: mai nessuno come lui. Ha anche vinto tre titoli nella coppa del mondo di ciclismo, nonché 500 gare a livello internazionale e 19 Classiche Monumento, un vero e proprio gigante delle due ruote.