Sonny Di Meo/ Uomini e Donne, lite con Sara e Giuseppe: “ti piace il pagliaccio?”

Sonny Di Meo corteggia Sara, ma lancia frecciatine a Giuseppe, il corteggiatore che ha conquistato le attenzioni della tronista di Uomini e Donne sin dal primo incontro. “Ti ho pensata, sono tornata a casa con il sorriso. Sono un ragazzo che si lascia andare con i sentimenti, ma in quest’occasione non voglio lasciarmi andare totalmente per un ragazza che potrebbe deludermi”, racconta Sonny Di Meo. “Come fa a piacerti un ragazzo che è venuto qua a fare il pagliaccio? Mi preoccupa pensare che Sara possa essere interessata ad una persona così”, dice Sonny in esterna. L’atteggiamento di Sonny scatena la dura reazione di Sara: “abbassa la voce, continui ad attaccarmi”, risponde la tronista che poi sceglie di andare via dall’esterna. “Ho scelto di andarmene perchè ad una mia semplice domanda ha fatto un papiro senza dirmi niente“, spiega Sara in studio.

SONNY DI MEO: LITE CON GIUSEPPE

Sara non si fida di Sonny e, dopo due puntate, non riesce ancora a credere alle intenzioni del corteggiatore. Tra Sara e Sonny s’intromette Giuseppe: “c’è una differenza tra me e lui. Io una donna non la conquisto parlando male di un altro”, risponde Giuseppe. “Quando io parlo male di te e per spiegarle perchè mi ero irritato”, risponde Sonny che, in stuio, ribadisce di non avere stima nei suoi confronti”. Sonny, però, non intende cambiare atteggiamento e vuole essere sicuro che Sara provi realmente un interesse nei suoi confronti. La tronista, però, non nasconde di essere delusa dal corteggiatore ribadendo di non poter essere sicura di ciò che prova dopo due sole esterne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA