Sonya Deville, stalker prova a rapirla nel sonno/ Wrestler sotto choc: “Terrificante”

Un 24enne ha cercato di rapire Sonya Deville durante il sonno, finendo però in manette con la polizia pronta a intervenire rapidamente sul luogo del misfatto. Siamo in Sud Carolina negli Stati Uniti d’America dove la star del wrestling WWE vive. Secondo quanto raccontato dalla polizia l’uomo stava studiando questo piano da oltre otto mesi e si sarebbe introdotto nella proprietà della vittima rimanendo appostato per quattro ore. Una volta che la donna si era messa a dormire aveva cercato di entrare proprio dentro l’abitazione facendo scattare l’allarme. La polizia sarebbe arrivata su segnalazione della stessa Deville, che aveva visto scappare verso una macchina il rapitore. La prontezza di riflessi delle forze dell’ordine non avrebbe lasciato scampo al maniaco, finito così in manette.

Sonya Deville, le accuse al rapitore

Sono pensatissime, ovviamente, le accuse di Sonya Deville al rapitore. Phillip Thomas, così si chiama il maniaco, è stato arrestato per stalking aggravato, tentato rapimento, condotta criminale e intrusione armata. Questo perché una volta fermato dalle forze dell’ordine ha dovuto mostrare ciò che aveva con sé cioè una sacca di plastica con cerniera, una mazza e un coltello. Non è chiaro ancora il peso della pena che però potrebbe essere davvero molto pesante per il maniaco, al momento in stato di fermo. Per fortuna la wrestler è uscita illesa da questa terribile storia anche se pare impossibile che questa non le generi un contraccolpo psicologico non indifferente. Infatti su Twitter ha scritto: “Grazie a tutti per il vostro amore nei miei riguardi. Un’esperienza terrificante ma fortunatamente sono tutti al sicuro. Un ringraziamento speciale allo sceriffo della contea di Hillsborough per la tempestiva risposta ed intervento“.



