La puntata odierna de La Volta Buona è stata dedicata ad un omaggio a Sophia Loren, diva indiscussa del cinema internazionale ma soprattutto donna simbolo di emancipazione, di forza del talento e di come tramite i sacrifici si possa arrivare a raggiungere le vette più alte dei propri sogni. Per l’occasione dei suoi 90 anni, Caterina Balivo è riuscita a rintracciare una delle amiche storiche dell’attrice, Rosetta, con la quale Sophia Loren vive un rapporto d’amicizia viscerale che dura dall’età di 13 anni.

Rosetta – amica d’infanzia di Sophia Loren – ha raccontato in maniera quasi commossa del rapporto d’amicizia con l’attrice. Si sono conosciute ai tempi delle scuole medie, come da lei raccontato, ancora oggi sono in contatto. “Com’è come amica? E’ carissima, siamo amiche da quando avevamo 13 anni e non ci siamo mai più lasciate. Ci sentiamo spesso e quando viene da queste parti mi manda sempre l’invito, anche quando andava dai nonni era la prima a chiamarmi”.

Rosetta e Sophia Loren, amiche dai tempi delle scuole medie: “Se avesse fatto l’insegnante come me…”

Proseguendo nel racconto di Sophia Loren, dal suo particolare punto di vista, Rosetta – amica d’infanzia dell’attrice – ha proseguito nell’elogiare la diva rivelando anche come nel loro raccontarsi il fulcro sia sempre la vita in generale e mai la professione. “Con me non vuole mai parlare di cinema, vuole parlare dei nipoti e delle amiche, anche delle persone che non ci sono più ma lei ricorda tutto. E’ piena di determinazione, di volontà ferrea sia professionalmente che con il cuore”. L’amica d’infanzia di Sophia Loren ha poi aggiunto: “Se avesse fatto l’insegnante come me sarebbe stata sicuramente di grande valore; lei ha studiato e lavorato molto per poter fare cinema, tutto frutto della sua grande volontà”.