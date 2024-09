Sophia Loren, chi è e carriera dell’attrice icona del cinema

Sophia Loren, bellezza senza tempo ed icona del cinema anche a livello mondiale, compie oggi 90 anni. L’attrice è una pietra miliare dello scenario cinematografico italiano ed internazionale e si avvicinò alla recitazione sin da adolescente, pur iniziando la sua carriera sulle passerelle; nata a Roma il 20 settembre 1934, Sophia Loren vinse il suo primo concorso di bellezza durante l’adolescenza all’età di 15 anni.

La svolta verso il mondo della recitazione arrivò quando ottenne sempre maggior visibilità durante i fotoromanzi, ma anche in occasione di brevi comparse e ruoli marginali in numerosi film del grande schermo. Il debutto al cinema arrivò negli anni ’50 e, grazie al suo inconfondibile stile e al suo fascino senza età, visse un decennio d’oro; ha recitato tra gli altri in Pane, amore e… di Dino Risi, L’Oro di Napoli di Vittorio de Sica e La donna del fiume di Mario Soldati.

Sophia Loren, il boom negli anni ’60 e i riconoscimenti ricevuti

Ma Sophia Loren ha ottenuto il vero e proprio boom negli anni ’60, il decennio che la consacrò anche a livello internazionale. Nel 1960 è stata diretta da Vittorio De Sica nell’iconico film La ciociara, grazie al quale vinse il Premio Oscar; sempre per De Sica ha recitato anche in Ieri, oggi, domani e Matrimonio all’italiana mentre nel 1977 è stata diretta da Ettore Scola in Una giornata particolare. Ma in carriera Sophia Loren ha recitato per tanti altri illustri registi come Mario Monicelli, Martin Ritt e Henry Hathaway e recitato al fianco di attori del calibro di Marcello Mastroianni, John Wayne, Cary Grant, Marlon Brando e Totò.

In carriera Sophia Loren è stata anche insignita di numerosi e prestigiosi premi e riconoscimenti; oltre all’Oscar del 1962 come Miglior attrice per La ciociara, nel 1991 ha anche ricevuto l’Oscar alla carriera, oltre a 5 Golden Globe e, fra gli altri, anche un Leone d’oro e un Grammy Award. Inoltre, l’attrice è stata anche onorata con la stella numero 2.000 sulla celebre Walk of Fame di Hollywood.