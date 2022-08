Sophia Loren e Maria Scicolone: chi sono?/ Un rapporto speciale tra le due sorelle

Sophia Loren e Maria Scicolone sono tra le grandi protagoniste dell’appuntamento di questa sera su Rai 1 con Techetechetè. Un omaggio più che doveroso a due grandi artiste dello spettacolo italiano, due sorelle unite da un rapporto di affetto molto speciale. Le due, infatti, sono nate dall’amore tra Romilda Villani e Riccardo Scicolone. Sophia fu riconosciuta dal padre, mentre Maria inizialmente no, tanto da nascere nella casa dei nonni.

Sophia Loren, il suo amore per marito Carlo Ponti/ "L'ho perso troppo presto"

Una situazione familiare molto particolare, soprattutto per le ripercussioni su Maria Scicolone. Lei, infatti, seguì la madre a Roma, dove si era già trasferita Sophia. Maria, che adottò il cognome materno di Villani, non ha potuto continuare gli studi. Il motivo? Era considerato sconveniente che la sorella dell’allora promettente attrice Sophia Loren frequentasse scuola con il cognome della madre, in quanto non riconosciuta dal padre. Una situazione mutata qualche anno dopo, quando il padre chiese un prestito di due milioni di lire. La condizione fu il riconoscimento di Maria, divenuta Maria Scicolone.

Marcello Mastroianni e Sophia Loren/ Tra loro un "amore" mai finito

Sophia Loren e Maria Scicolone, un legame speciale

Maria Scicolone ha spesso accompagnato Sophia Loren in giro per i set di tutto il mondo, ma si è fatta conoscere anche per altri meriti artistici. A partire dalle sue abilità canore, che le consentirono di duettare con Frank Sinatra, tanto da spingere la star statunitense a proporle di incidere un disco insieme. Ma non solo: la più piccola delle sorelle è diventata nota per le sue grandi abilità culinarie, tanto da diventare scrittrice di libri di ricette e ospite dei salotti televisivi.

Sophia Loren chi è che non la conosce? Una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano e internazionale, diretta dai più grandi registi di sempre: da Ettore Scola a Sidney Lumet, passando per Mario Monicelli e Charlie Chaplin. Tantissimi i riconoscimenti raccolti in carriera, tra gli altri segnaliamo i due premi Oscar, i cinque premi Golden Globe, un Leone d’oro, un Grammy Award, una Coppa Volpi al Festival di Venezia, un Prix al Festival di Cannes e un Orso d’oro alla carriera al Festival di Berlino.

SOPHIA LOREN, IL RICORDO COMMOSSO DELL’AMICO MARCELLO MASTROIANNI/ Morì per un tumore

© RIPRODUZIONE RISERVATA