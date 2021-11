Sophia Loren, il suo amore per marito Carlo Ponti/ “L’ho perso troppo presto”

Sophia Loren nonostante i suoi 87 anni portati con grande eleganza resta un’icona del cinema moderno ed è ritornata protagonista di un nuovo film diretto dal figlio, Edoardo Ponti La vita davanti a sé. Al Corriere ha raccontato la situazione del cinema italiano: “È di successo, e anche se non sempre è vero diciamolo: perché quando un nostro regista pensa al soggetto giusto, il film ha un successo internazionale”.

La vita di Sophia Loren è stata piena di momenti di successo, ma i due più importanti per l’attrice sono stati: “Quelli in cui ho annunciato la nascita dei miei figli. Perché per una donna sono indimenticabili” Durante l’ultimo film l’attrice ha fatto un ritorno alle sue origini e per interpretare al meglio la parte ha voluto rivedere i luoghi della sua infanzia come Via Solfatara, dove è cresciuta a Pozzuoli dichiarando: “È stato meraviglioso perché le fasi più significative della mia vita sono sigillate nella mia mente e ritornare in quelle vie per me vuole dire risentire il profumo della giovinezza”.

Sophia Loren amore per Pozzuoli, il suo luogo del cuore

Uno dei momenti più importanti della sua carriera è stato l’incontro con suo marito Carlo Ponti, con il quale la donna è stata sposata dal 1966 fino al 2007, che: “Mi ha illuminato l’esistenza, in tutti i sensi. Purtroppo, l’ho perso nel 2007, troppo presto”.

Per Sofia Loren Pozzuoli è e sarà per sempre un luogo del cuore nel quale sentirsi a casa e ritrovare i ricordi della sua infanzia: “Le prime amiche, la scuola dove ho vissuto attimi bellissimi e che ha contribuito a farmi crescere umanamente. Basti pensare che con le mie compagne di classe, ancora oggi, facciamo delle lunghe telefonate per sapere come stiamo, come va la vita”.

