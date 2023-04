SOPHIA LOREN, ZIA DI ALESSANDRA MUSSOLINI/ “Sempre straordinaria sul set…”

Alessandra Mussolini ha parlato a Oggi è un altro giorno anche delle donne della sua famiglia, tra cui sua zia Sophia Loren. «Tra mamma e zia era mia madre quella estroversa». Da ragazzina ha partecipato anche al film Una giornata particolare: «Ricordo mia zia che si preparava in maniera straordinaria. Lei sentiva la tensione ed era attenta a quello che diceva Ettore Scola». C’è spazio anche per un retroscena: «Io avevo sempre mal di gola a 14-15 anni, allora mi fece mettere un cappotto che non c’entrava niente col film e c’è una scena dove viene ripreso». Alessandra Mussolini ha raccontato anche del periodo della Seconda guerra mondiale: «Sua madre preparava da bere per gli americani, ballava e cantava, mentre zia restava in casa, intimorita». Poi si è fatta più esplicita: «Ci sentiamo sempre, tutti i giorni. Le guarda le trasmissioni… Mi vede da Ginevra. Mi chiede dove vado, l’ho avvisata che ero qui oggi».(agg. di Silvana Palazzo)

Liceo Berchet Milano, petizione degli studenti/ “Malessere per metodi educativi prof”

Sophia Loren, zia di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è la nipote di Sophia Loren, sorella maggiore di sua madre Maria Scicolone. L’ex senatrice ha debuttato al cinema, a quattordici anni, al fianco della zia nel film di Ettore Scola “Una giornata particolare”. Zia e nipote sono molto legate, come ha raccontato Alessandra Mussolini a LaPresse in occasione degli 80 anni dell’attrice premio Oscar: “Ci sentiamo tutti i giorni, e ogni giorno c’è qualcosa da commentare”.

SCUOLA/ Le vite degli altri, un imprevisto che sfida l'omologazione

E ha aggiunto: “È stata una zia presente, soprattutto. Con i miei figli, quando ci sono i problemi da affrontare, quelli di tutti i giorni. Una persona di famiglia, con la quale c’è sempre stato un filo diretto”. Alessandra Mussolini ha elogiato la semplicità della zia Sophia Loren che non è mai cambiata nonostante il grande successo.

Sophia Loren, zia di Alessandra Mussolini

Per Alessandra Mussolini la zia Sophia Loren è la “semplicità fatta donna”: “È sempre stata con i piedi per terra, ha sofferto quando era giovane, ha avuto una vita tribolata, non c’è quella superficialità che hanno adesso le giovani rampanti che poi finiscono anche presto”, ha detto l’ex senatrice a LaPresse. Inoltre l’attrice premio Oscar ama le cose semplice, come i pranzi in famiglia quando si ritrovano tutti a Roma a casa della sorella Maria Scicolone: “Siamo molto unite come famiglia. Quando siamo tutti davanti alla pizza fritta che è una tradizione della nostra famiglia lei perde la testa! Stare a tavola con lei è un piacere, le piacciono gli intingoli, il pane che si inzuppa nel sugo, insomma la napoletanità e la gioia di vivere anche nel mangiare”, ha raccontato la nipote Alessandra.

Sunak "preoccupato da gender a scuola"/ "Cambio sesso sociale impatta sui bimbi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA