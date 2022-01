Sophie attacca Alex Belli “Soleil piange e 2min dopo le scrive un post”/ Qualcosa non torna…

Alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip hanno commentato il post che Alex Belli ha scritto per Soleil Sorge. Alex infatti aveva scritto: “Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato”. La reazione di Delia non si era fatta attendere anche se poco dopo il suo post era scomparso. Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Jessica Selassiè hanno manifestato dubbi e perplessità sul comportamento di Belli. Sophie Codegoni ha detto: “Ma puoi passare le ore a guardare il Grande Fratello? Non hai una moglie con cui passare le giornate, andare a cena, a pranzo, stare sul divano a guardare un film? Alle 20.51 Soleil piange, alle 20.53 tu già hai scritto il post? O vivi collegato al Grande Fratello e io da moglie ti direi ‘la tua esperienza l’hai fatta, anche meno’”.

Sophie non comprende il motivo per cui Alex Belli si senta in dovere di scrivere ogni volta un post appena vede un cedimento di Soleil: “Cioè, tu dopo due minuti che Soleil piange già scrivi il post? Ma poi qual è il bisogno di scrivere il post? Tanto non lo può vedere. Poi vieni in puntata, fai tutta questa tiritera e poi fai il paladino della giustizia quando si parla degli altri”, ha aggiunto sconcertata.

Sophie Codegoni è rimasta spiazzata dal comportamento di Alex Belli. La giovane ha infatti criticato duramente l’intromissione dell’attore negli affari sentimentali della casa. In particolare, Sophie ha fatto riferimento al confronto di Alex Belli con Alessandro Basciano. Ad intervenire è stato allora Gianmaria Antinolfi che ha espresso un pensiero condiviso anche dalla Selassié: “Se io avessi fatto quello che ha fatto lui, sinceramente avrei l’umiltà e la dignità di non fare commenti sugli altri. Starei proprio zitto. Giudicare e fare commenti sui rapporti degli altri, soprattutto in tema d’amore”. L’imprenditore ha ragione perché in effetti Alex Belli dovrebbe evitare di parlare e soprattutto di giudicare i comportamenti degli altri considerando che è stato il primo ad illudere Soleil Sorge all’interno della casa.

Sophie Codegoni ha poi commentato l’ingresso di Delia Duran all’interno della casa: “Visto il rapporto che Alex aveva con Soleil, loro diventano amiche o si scannano. E in più c’è la combo di Alessandro che gli piacciono le more, Delia comunque è una bellissima donna. Aveva fatto la battuta, questo astio con Alex… Alex che viene a fare i confronti. Delia proverà a sedurre un po’ Alessandro (che non so quello che farà), e lui viene dentro e ricominciano i litigi. A prescindere da tutto, in tutte e tre le opzioni mi confermano il fatto che era tutto a tavolino”. Sophie ci è andata giù pesante anche se in effetti ha ragione considerando le dinamiche che si sono create di recente. Ci riferiamo allo scontro avvenuto tra Alex Belli e Alessandro Basciano. Tutto quello che ha predetto Sophie si realizzerà?



