Sophie Codegoni/ Attacca Silvestri “Se dovesse uscire lui al Grande Fratello Vip non me ne accorgerei”

Sophie Codegoni è un altro dei tanti personaggi di grande importanza all’interno di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip 2021, grazie alla sua simpatia e alla sua bellezza la modella è riuscita a legare con tutti all’interno della casa. La modella ha partecipato ad una precedente edizione di Uomini e Donne e cerca di sfruttare questa esperienza per farsi conoscere a tutti in tutti i lati del suo carattere.

Negli ultimi giorni Sophie Codegoni ha iniziato ad aprirsi con gli altri concorrenti del reality svelando il suo rapporto con la chirurgia estetica, dichiarando di aver esagerato perché si sente una ragazza insicura nonostante il suo bellissimo aspetto. La ragazza ha ammesso di essersi rifatta il seno perché con quello precedente non si sentiva pienamente a suo agio, così come le labbra anche se di quest’ultime si dichiara pentita perché ha rischiato di rovinarsi la faccia.

Sophie Codegoni ha affermato di non provare alcuna simpatia per Davide Silvestri, sentimento condiviso anche da Raffaella Fico. Le due ragazze si sono lasciate andare a nuove confessioni senza perdere l’occasione per criticare il comportamento di Davide, rimasto male dopo le tante nomination. La Codegoni ha ammesso: “A volte ho paura di sembrare un po’ invadente. Se dovesse uscire lui non me ne accorgerei”. Anche Raffaella ha espresso il suo parere in merito alla triste reazione avuta dal ragazzo dopo la nomination: “Non mi sono nemmeno accorta che avesse reagito così male. Di Manila mi è dispiaciuto, di lui no. Ci ignoriamo, non parliamo”.

Inoltre, negli ultimi giorni la Sophie Codegoni ha intrattenuto uno screzio con Antinolfi, anche sua mamma si è scagliata contro il ragazzo che non ha mai fatto segreto della sua attrazione fisica nei confronti della ragazza. Gianmaria Antinolfi sembra molto preso da Sophie nonostante questa non provi più alcuna attrazione nei suoi confronti. Questo screzio tra i due ragazzi non è stato visto di buon grado soprattutto dalla madre della modella che ha accusato anche gli amici del ragazzo che gli hanno consigliato più volto di iniziare una relazione con Sophie.



