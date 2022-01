Sophie Codegoni attacca Soleil Sorge e Alex Belli/ “Ho visto limoni e paparazzate…”

Sophie Codegoni difende Alessandro Basciano e si scaglia contro Alex Belli e Soleil Sorge. Nel corso della trentunesima puntata del Grande Fratello vip 2021, Alessandro Basciano ha avuto un durissimo scontro con Alex Belli che non è piaciuto affatto a Sophie. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, non ha gradito l’intromissione di Alex Belli e il suo atteggiamento nei confronti di Alessandro. In diretta, Sophie, si è scagliata contro Soleil Sorge. “Lei quando si parla di me non è mai obiettiva quindi… sti cazz*!”, ha detto Sophie parlando con Jessica Selassiè e Alessandro Basciano.

“Parliamo di serietà? Stiamo parlando di una ragazza che fuori è fidanzata. Secondo me si è dimenticata qualcosa… lei è fidanzata da questa estate è entrato lui ed ha fatto finta di dormire per avvinghiarsi addosso. Si è limonata Alex Belli per tre mesi e parli a me di facilità e incoerenza? Ma ti prego!”, ha aggiunto Sophie.



Sophie Codegoni, visibilmente infastidita da Alex Belli, chiede di poter avere un confronto con Alex Belli. “Alex che si permette di dire a me: ‘la carta più facile del mazzo’. Un po’ meno. Ciccio, la cosa più facile che ho visto io qui sono le paparazzate artistiche ed i limoni. Parti tu? Ho visto marito e moglie limonare con tutti tranne che loro due ma di che parliamo? Quello che mi fa ridere è che lui parla di clip. Noi per tre mesi abbiamo visto una moglie che si limonava altri e un marito che si limonava altre. Vi siete limonati mezza Milano e mezza Casa del Grande Fratello Vip in due mesi… ma fly down ciccio”, ha detto l’ex tronista come riporta BlogTivvù.

Nella prossima puntata del reality show, dunque, ci sarà un confronto tra Sophie Codegoni e Alex Belli? Nel frattempo, l’ex Uomini e Donne si gode il rapporto con Alessandro Basciano.



