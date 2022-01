Alessandro Basciano rissa con Alex Belli al GF/ “Sei un buffone, hai rotto le pal*e!”

Alessandro Basciano e Alex Belli si scontrano duramente in passerella al Grande Fratello Vip 2021. Sfiorata una vera e propria rissa tra l’imprenditore e l’attore di “Centovetrine” durante la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il motivo? Due galletti che cercano di prevaricare l’altro pronunciando parole forti che spingono il padrone di casa ad intervenire sottolineando di mantenere il distanziamento e i toni. Tutto è iniziato in studio con l’ex gieffino che non ha perso proprio il vizio di voler fare le sceneggiate in tv: “anche io ho il mio gemello un pò stronzetto, basta il volemose bene. Non ha ancora capito il programma che sta facendo, è ancora ingabbiato nel personaggio del tentatore che peraltro gli esce male. Ha cominciato il suo game che gli sta uscendo male”.

Alex Belli Vs Alessandro Basciano, faccia a faccia al GF Vip/ Nuova lite in diretta?

L’incontro tra Alex Belli e Alessandro Basciano avviene in passerella. L’attore inizia la sua pantomima: “prima cosa in assoluto tu non dici nulla su mia moglie. Tu pensi che l’Italia non abbia visto”, ma l’imprenditore ribatte subito “sei ridicolo, buffone. Stai zitto”.

Alex Belli scontro con Alessandro Basciano al GF VIP: “sei incastrato nel personaggio del tentatore”

Alex Belli attacca subito Alessandro Basciano: “sciacquati la bocca prima di parlare della donne, sei incastrato nel personaggio da tentatore che ti sta riuscendo male. Mi stupisco anche di Gian, tu che sei un uomo, non dovresti fare comunella con questo personaggio, ma la verità sai qual è che il giochino delle tre carte ti è riuscito male”.

Alessandro Basciano, frasi maschiliste verso Sophie Codegoni/ Arrivano provvedimenti?

Alessandro però reagisce alla accuse di Belli alzando la voce: “sei un buffone, ti devi fare gli affari tuoi e non devi parlare della mia vita. Vedi come vai in giro e vieni a parlare di me, io faccio quello che mi pare, hai rotto le pal*e. Lui mi ha attaccato, non parlare di me, di Sole e Sophie, delle dinamiche che creo, non ti riguarda”.

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni "Pronta a lasciare il GF Vip se esce Alessandro"/ "Lui mi fa restare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA