Sophie Codegoni “Bonas a Avanti un altro? È gavetta”/ Paola Caruso “Non vergognarti…”

Sophie Codegoni e l’avventura da Bonas ad Avanti un altro

Dopo aver trascorso sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip 6 dove ha trovato l’amore di Alessandro Basciano che le ha fatto la proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022, Sophie Codegoni è pronta ad indossare i panni di Bonas di Avanti un altro. Dopo aver sostenuto un provino che ha convinto Sonia Bruganelli, la Codegoni affronterà con entusiasmo la nuova avventura professionale che considera un punto di ripartenza dopo l’esperienza vissuta nel reality show.

“Ho fatto il provino ad Avanti un altro con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero“, ha detto Sophie. “Questa esperienza fa parte della mia gavetta, ma io sogno un programma tutto mio”, ha aggiunto la Codegoni. Dichiarazioni che non sono piaciute a Paola Caruso che è stata la Bonas di Avanti un altro per ben quattro anni.

La lettera di Paola Caruso a Sophie Codegoni

Dopo aver letto le dichiarazioni di Sophie Codegoni, Paola Caruso ha deciso di rispondere con una lettera pubblicata dal settimanale Di Più esortando l’ex tronista di Uomini e Donne ad affrontare con orgoglio l’avventura in un programma importante come Avanti un altro. “Quello che hai dichiarato è lecito, ma sembra quasi che tu voglia già prendere le distanze da questo ruolo che ha contribuito a fare la storia del programma, l’unico che resiste dal 2011, senza cambiare mai”, scrive la Caruso.

Paola, poi, racconta di aver fatto il provino in un momento in cui aveva deciso di seguire un’altra strada allontanandosi dal mondo dello spettacolo e ricevendo la fiducia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che hanno creduto in lei per quattro anni. Arriva così il consiglio per Sophie: “Goditi questo momento e cerca di voler bene a questo personaggio che è un po’ la mia seconda pelle e soprattutto non vergognarti di essere una Bonas”. La Codegoni risponderà?

