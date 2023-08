Sophie Codegoni, commento choc sulla figlia “Se crepa le fa un favore”/ Lei sbotta “Sei lo schifo di persona”

Sophie Codegoni e il commento shock sulla figlia

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno vivendo l’estate più bella della loro vita. La coppia che si è innamorata nella casa del Grande Fratello Vip, ha coronato il proprio amore con la nascita della piccola Celine. Innamorati della loro bambina, Alessandro e Sophie condividono foto e video della piccola sui social ricevendo i complimenti per la sua bellezza. Purtroppo, però, non mancano mai gli haters contro cui Sophie ha perso la pazienza di fronte ad un commento scioccante sulla sua bambina.

Se di fronte ai commenti su se stessa o sul suo rapporto di coppia la Codegoni preferisce non rispondere, stavolta non ha potuto restare in silenzio. Di fronte ad un commento di cattivo gusto, l’ex vippona ha sbottato zittendo l’hater.

Sophie Codegoni risponde all’hater

La piccola Celine, nata lo scorso maggio, si è sottoposta alle prime vaccinazioni e mamma Sophie Codegoni, come sempre, ha condiviso qualche contenuto sui social della sua bambina. Qualcuno, però, si è lasciato andare ad un commento shock. “Ma sai che le frega a questa della figlia? Se crepa le fa un favore”.

Sophie, di fronte a tali parole, non è rimasta in silenzio, ma ha duramente replicato: “Sei lo schifo di persona. Vomito per la tua cattiveria, ne scrivi di cose ma questa è davvero pessima e cattiva oltre ogni limite! Guardati allo specchio e vergognati per la persona che sei, schifoso. E ricorda che nella vita tutto torna indietro, attento“.

