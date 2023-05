Sophie Codegoni criticata per la foto di Celine Blue su Instagram/ “Vergognoso!”

Sophie Codegoni, nuova foto di Celine Blue su Instagram. Ma…

Sophie Codegoni da pochi giorni è diventata mamma della piccola Celine Blue, primo frutto del suo amore per Alessandro Basciano, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina è innamoratissima della piccola casa, che non solo coccola con grande affetto, ma che è presto diventata protagonista sui social della mamma. Tuttavia proprio questo aspetto non è andato giù a numerosi followers della ragazza, accusata di un’eccessiva sovraesposizione mediatica della piccolina, divenuta presto una star sui suoi profili social.

A scatenare le critiche, in particolare, è stato l’ultimo post condiviso dalla Codegoni su Instagram, che mostra la piccola Celine con indosso un capo della sua nuova linea di abbigliamento, che comprende anche abiti per neonati. La bambina è stata vestita con una tutina colorata e un grosso fiocco fucsia in testa, ma con le braccia e le gambe scoperte. E proprio questo non è andato giù a numerosi followers.

Sophie Codegoni criticata: “Coprite questa bimba, ha freddo“

“Tutto molto bello ma come l’altra volta non vedi come ha le gambe e braccia, sente freddo“, ha scritto un fan di Sophie Codegoni sotto il post condiviso su Instagram. E sono numerosi i commenti simili, come: “Coprite questa bimba ha freddo“. E c’è anche chi accusa i genitori di aver subito pubblicato le foto della piccola Celine Blue sui social, a distanza di pochi giorni dalla sua nascita: “È molto bella pero basta sui social“, e anche “Non ha nemmeno 1 settimana ed è già sui social. Mah“.

Ma le accuse arrivano anche da chi ritiene che la bambina venga mostrata sui social come modella per promuovere i prodotti della mamma: “Vergognoso, usata come manichino pubblicitario“, e anche “Ma tu questa bambina la tieni x fare la modella così piccolissima“. Le ultime scelte dell’ex gieffina, dunque, hanno divisi i followers. C’è chi ha apprezzato la bellezza di questa bambina e chi, invece, accusa i genitori di sovraesporla in maniera eccessiva sui social.

