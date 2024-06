Alessandro Basciano ‘snobba’ le voci su Sophie Codegoni e Aron Piper?/ Foto col figlio Niccolò e “Si parte…”

Dopo i tumulti degli scorsi mesi, tornano al centro dell’attenzione del gossip Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Per buona pace dei fan più speranzosi, non si tratta di nuove ipotesi di ritorno di fiamma, ma tutt’altro. Nelle scorse ore vi avevamo raccontato della presunta nuova rottura: tesi avvalorata dalla possibile nuova frequentazione per l’ex tronista di Uomini e Donne avvistata in compagnia e complicità con l’attore Aron Piper.

Ma come l’avrà presa Alessandro Basciano? Le foto che ritraggano Sophie Codegoni e Aron Piper lasciano trasparire una discreta sintonia tra i due, segno di una possibile frequentazione in atto anche se ufficialmente non sono emerse certezze in merito. In ogni caso, come riporta Leggo, tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Basciano sembra davvero essere finita dopo i vari tentativi di riprovarci.

Alessandro Basciano e il viaggio senza meta con suo figlio Niccolò

Ai fan più attenti non è passata inosservata anche la presunta reazione di Alessandro Basciano al diffondersi dei rumor sul conto di Sophie Codegoni e l’attore Aron Piper. Secondo il portale Leggo, pare che l’ex fidanzato della giovane non abbia affatto preso bene gli ultimi scatti con annessi rumor e indiscrezioni. Si arriva così a quanto postato nelle ultime ore sui social da Alessandro Basciano: uno scatto in bianco e nero al fianco di suo figlio Niccolò – nato dal 2016 dalla storia precedente a quella con Sophie Codegoni – in aereo. “Si parte”, scrive nel post l’ex volto del GF Vip ma senza chiarire la destinazione: è evidente che la necessità attuale sia quella di dedicarsi all’amore dei figli per non lasciarsi trascinare dal vortice di notizie di cronaca rosa.











