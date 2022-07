Sophie Codegoni derubata in Spagna/ La reazione è epica: Alessandro Basciano…

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: cos’è successo in Spagna

Da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono praticamente inseparabili. Oltre ad essere spesso i protagonisti di shooting fotografici mozzafiato, i due stanno girando l’Italia e non solo per le serate di cui sono ospiti in discoteca. Alessandro, in particolare, ha un calendario fitto per la sua attività di dj e, a seguirlo in tutte le tappe del suo tour nelle varie discoteche è proprio la fidanzata Sophie. Nelle scorse ore i due sono partiti per la Spagna. Avendo una serata a Palma di Maiorca, Basciano si è fatto accompagnare da Sophie.

Dopo essersi sistemati in hotel, prima della serata, i due ex vipponi hanno scelto di rilassarsi in piscina dove, però, Sophie è stata vittima di un furto. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Codegoni con una serie di storie pubblicate su Instagram.

Sophie Codegoni: la reazione al furto

Per il breve viaggio, Sophie Codegoni, in valigia, aveva messo solo un paio di scarpe con i tacchi indossando, per il viaggio, delle scarpe da ginnastica. Scesa in piscina, Sophie aveva lasciato le scarpe a bordo piscina che, però, non ha più ritrovato. Qualcuno, infatti, ha pensato bene di portarle via. Nessun dramma per Sophie che ha reagito con ironia al furto subito.

Senza altre scarpe, se non i tacchi che ha poi indossato in discoteca, ha deciso di andare a cena scalza. Per solidarietà, inoltre, ha costretto anche il fidanzato Alessandro a fare lo stesso. Bellissimi ed elegantissimi, così, Alessandro e Sophie hanno raggiunto il ristorante a piedi nudi. Il racconto ha davvero conquistato tutti.

