Sophie Codegoni e Jessica Selassiè, lite in Puglia?/ La verità in un video

Sophie Codegoni e Jessica Selassiè ai ferri corti?

Nella casa del Grande Fratello Vip, tra Jessica Selassiè e Sophie Codegoni è nata una bella amicizia. Amicizia che sembrava essere compromessa dall’ingresso nella casa di Alessandro Basciano per il quale la Selassiè aveva mostrato un interesse che, tuttavia, non è stato ricambiato da Alessandro che si è innamorato di Sophie con cui, oggi, è felicemente fidanzato. Tra i tre, poi, l’amicizia si è consolidata e, dopo il Grande Fratello Vip, si sono visti spesso anche in compagnia di Lulù. Negli scorsi giorni, però, una fan di Jessica ha pubblicato un collage in cui la Selassiè è con Basciano.

Collage che ha fatto infuriare Sophie che ha così replicato: “Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare collage e Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?”. Una risposta arrivata poco prima che Sophie e Alessandro partissero per la Puglia dove, ad attenderli, c’era anche Jessica.

Jessica Selassiè e Sophie Codegoni: la verità sul loro rapporto in Puglia

Jessica Selassiè, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si trovano in Puglia per un evento organizzato da “4Giveness” per pubblicizzare il loro brand. Sia Jessica che Sophie stanno condividendo diverse storie sul loro profilo Instagram, ma in nessun video si sono mostrate insieme. Un atteggiamento che ha fatto pensato ad un distacco totale tra le due e alla fine della loro amicizia, ma nelle scorse ore, sui social, è arrivato un video che smentisce tale tesi.

Nel filmato, infatti, Jessica e Sophie camminano l’una accanto all’altra, sorridono e chiacchierano tra loro serenamente. Nessuna crisi, dunque, nel rapporto d’amicizia tra le due ex vippone? Sembrerebbe proprio di no.

Notate Jess a fianco a Sophie, in più ieri c'era un video di lavoro dove loro conversano tranquillamente e la fan che ha incontrato Jessica conferma che il clima era sereno ed erano sedute una di fronte all'altra, una tavolata tra amici, il resto tutte cazzate #jessyselassie https://t.co/D7yUNKaGpi — karen (@Karencorallo) June 29, 2022













