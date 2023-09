Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, è ancora crisi?/ Il gesto di lei allarma i fan: “È sparito l’anello…”

Sophie Codegoni toglie l’anello di Alessandro Basciano: è ancora crisi?

Sulla coppia composta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano aleggiano ancora nubi di crisi. L’allarme, dopo le iniziali preoccupazioni dei fan, sembrava essere rientrato. Tuttavia non tutto si è risolto, come mostra un nuovo indizio social, catturato dagli occhi sempre attenti dei followers dei “Basciagoni”. Sui social, infatti, serpeggia preoccupazione per la decisione dell’ex tronista di Uomini e donne di togliere l’anello al dito. Non un anello qualsiasi, ma il prezioso ricevuto in dono da Basciano sul red carpet di Venezia lo scorso anno, con tanto di proposta di matrimonio.

Il gesto della Codegoni sembra piuttosto eloquente e la dice lunga sull’attuale natura del loro rapporto: la crisi sembra ufficialmente riaperta. “A sto punto credo che Ale le abbia rimesso il segui solo per vedere le storie della bimba… anche perché è sparito l’anello. Dopo Deianira ed Amedeo mi sono demoralizzata” ha scritto un fan in preda allo sconforto. Ma c’è anche chi nutre ancora una speranza: “È inutile che mi mandate messaggi in DM che Sophie si è tolta l’anello, che si sono lasciati ecc… Io non credo ad una sola parola fino a quando non lo diranno loro, perché io sinceramente se non vedo non credo“.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: le tappe della crisi

Ma come si è arrivati a questa presunta crisi di coppia? Dopo alcuni indizi social che hanno fatto ipotizzare un imminente addio, ci ha pensato Sophie Codegoni a fare chiarezza, rompendo il silenzio social e svelando di vivere un momento delicato della sua storia con Alessandro Basciano. Sebbene il motivo non sia stato rivelato, è emerso che l’ex tronista avrebbe dovuto partecipare come concorrente di Pechino Express 2024 al fianco di Antonella Fiordelisi.

Questa scelta avrebbe fatto arrabbiare – e non poco – Alessandro Basciano. Da quel momento si sono susseguite le voci di crisi, intervallate da alcune dediche social di coppia che hanno fatto ipotizzare una tregua. Ora, però, il nuovo gesto social della Codegoni è destinato a rimettere tutto in discussione.

A sto punto credo che Ale le abbia rimesso il segui solo per vedere le storie della bimba… anche perché è sparito l’anello.

Dopo Deianira ed Amedeo mi sono demoralizzata 😒 #basciagoni — Hannsunsminus (@annaegvm) September 28, 2023

E inutile che mi mandate messaggi in DM che Sophie si e tolto l’anello che si sono lasciati ecc … io non credo ad una sola parola fino a quando non lo diranno loro perché io sinceramente se non vedo non credo . #basciagoni — aleesophieamoreunico (@aleesophieamor3) September 28, 2023













