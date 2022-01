Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, è tregua?/ “Hai dei modi brutti che…”

Tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra essere tornato il sereno. I due avevano litigato pesantemente dopo che Alessandro si era infastidito per il comportamento della Codegoni che aveva mostrato la sua vicinanza a Delia Duran dopo che lei lo aveva nominato. Alessandro ha assunto un atteggiamento brusco dando perfino della sfigata a Sophie. La ragazza non ci aveva visto più tanto da ribellarsi scagliando la valigia di Basciano fuori dalla sua stanza. Sophie e Alessandro hanno poi tentato di chiarire cercando un compromesso. Sophie ha spiegato: “Io per come sono fatta sono una testa di cavolo, quindi che spesso sono io a creare discussioni. In questo caso mi andava di fare tutto, fuorché litigare”. Alessandro Basciano si è subito messo sulla difensiva: “Va bene, allora è sempre colpa mia”. Sophie Codegoni ha cercato di tenersi ferma sulla sua posizione e ha aggiunto: “Mi hai dato della buffona e mi hai detto che era l’ultima sera che dormivi con me”. Alessandro si è poi scusato asserendo che non si ricordava di aver usato quelle parole nei suoi confronti.

Adriana Volpe sfotte Alessandro "vuole un prete? la soluzione ce l'ho io"/ E Posta Alex Belli versione prete

L’influencer ha proseguito sottolineando anche la sua mancanza di rispetto nei confronti di Manila Nazzaro: “Tu non ti ricordi, è questo il problema. Hai mandato a quel paese anche Manila, eri sopra le righe”. A quel punto, Basciano ha voluto spiegare la sua reazione nei confronti di Sophie e di Manila: “Io sono entrato nella stanza che tu stavi piangendo e io ridendo, non sapevo stessi piangendo. Ti chiedo scusa e rispetta te stessa, io sono una cattiva persona, non stare con me, senti quello che ti dice la gente”. Sophie Codegoni soffre molto per l’insicurezza che Basciano sembra dimostrare in alcune occasioni e decide di prendere le distanze: “Ho bisogno di tempo per capire e mi devo staccare, devo stare da sola. Stavamo bene, questo litigio non aveva senso”.

Alessandro Basciano viene sgridato da Miriana Trevisan/ "Tu mi punti il dito e..."

Sophie Codegoni mette in guardia Alessandro Basciano

Momento decisamente difficile per Sophie Codegoni, che dopo l’ultima diretta in prime time è stata protagonista di una lite col fidanzato Alessandro Basciano. La coppia, che si frequenta ormai da qualche settimana, non è nuova a liti, scenate di gelosia è incomprensioni, ma sembrerebbe che questa volta sia caduta la fatidica goccia che fa traboccare il vaso. La colpa che Alessandro ha imputato a Sophie è di essersi messa a parlare nel dopo puntata con Delia, che in fase di nomination aveva nominato proprio l’ex corteggiatore; questo affronto ha fatto andare su tutte le furie il VIP, che ha deciso di abbandonare il letto che condivideva con Sophie. Ora, per entrambi, è un momento di riflessione: la modella, confidandosi con Soleil, ha fatto capire di sentirsi stretta dalla eccessiva possessività di Alessandro e dalla sua possessività. A Soleil Sophie ha detto che il suo desiderio di poter stringere rapporti con tutti i concorrenti del gioco è frenato dal fatto che Alessandro la voglia sempre tutta per sé.

Mamma Sophie sfotte Alessandro Basciano "dorme col peluche!"/ "Vi prego mandategli un prete!"

Sophie Codegoni ha fatto notare a Basciano di avere dei brutti modi: “Ale, devi dare peso alle parole che dici e ai modi. Lo dico per te: hai dei modi così belli e per la tua insicurezza tiri fuori dei modi brutti che non ti appartengono. […] Quando inizi ad esagerare non sei tu e non va bene”. Finora la diciannovenne è stata protagonista di un buon percorso all’interno della casa, forse anche in virtù dei tormenti amorosi che tradizionalmente tengono il pubblico inchiodato allo schermo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA