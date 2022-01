Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: notte sotto le coperte insieme!/ Litigi archiviati e…

Sophie e Alessandro, notte di fuoco dopo un periodo difficile

Una delle storie d’amore più coinvolgenti e travolgenti di questo Grande Fratello Vip è quella tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Negli ultimi giorni i due sembravano vivere un momento complicato, colmo di litigi e incomprensioni. Lui ha espresso parole dure nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne, sembrando essere sul punto di volerla lasciare definitivamente. Lei, nella serata di sabato ha avuto un autentico crollo emotivo dopo l’ennesimo scontro. Quando tutto sembrava volgere per il peggio, ecco il riavvicinamento.

Alessandro Basciano vs Delia Duran/ "Non paragonarmi ad Alex Belli!". E la sorella...

Alessandro e Sophie, come avvenne per Lulù e Manuel, dopo delle turbolenze, forse dovuto all’eccessiva pressione che un programma come il Grande Fratello Vip comporta (chissà), si sono nuovamente ripresi, passando una notte insieme, abbracciati, sotto le coperte.

La sorella di Alessandro Basciano lo mette in guardia da Sophie

All’interno della casa del Grande Fratello VIP c’è ancora spazio per l’amore: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembravano più distanti del solito negli ultimi giorni, pieni di incomprensioni e aggressioni verbali (specie da parte di lui). Tuttavia, entrambi si sono rivelati innamorati andandosi a cercare nella notte per dormire assieme. Un gesto, non banale, che conferma comunque la loro vicinanza e, forse, il considerarsi indispensabile l’uno per l’altra e viceversa. Fuori dalla casa però la coppia non convince granchè. Erano in tanti, infatti, a fare il tifo per Jessica Selassiè nella corsa al concorrente, ormai nella casa da più di 4 settimane. In primis, la sorella, Giulia Nicole Basciano. Attraverso una lettera al settimanale “Dipiù” la ragazza ha voluto mettere in guardia il fratello. Nella prossima puntata Alfonso Signorini affronterà il discorso?

Sophie Codegoni lancia le valigie di Basciano fuori la stanza/ "Sparisci..."

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni piange per Alessandro Basciano/ Gf Vip "Mi ha mandata a quel paese…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA