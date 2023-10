SOPHIE CODEGONI E ALESSANDRO BASCIANO: PERCHÈ SI SONO LASCIATI?/ “Tradita e manipolata. Non è un uomo”

Sophie Codegoni conferma, in diretta a Verissimo su Canale 5, di essere stata tradita da Alessandro Basciano. L’ex gieffina fa però ancora di più: racconta dettagli e retroscena agghiaccianti di questa storia fatta anche di accuse e parole pesanti di Basciano nei suoi confronti. “La crisi tra noi parte quando io becco una chat ambigua con una ex fidanzata. – ha esordito in studio – Diciamo che ho avuto tantissime segnalazioni di tradimenti di lui, anche quando ero incinta, però lui è molto bravo a raccontare la sua verità.”

Sophie Codegoni choc: "Tradita da Alessandro Basciano"/ "È stato 3 giorni a Ibiza con la ex, ho foto e video"

Sophie dunque rivela di essere stata trattata spesso con poco garbo e parole pesanti: “Lui mi diceva che non ero una brava donna e mamma perché credevo ad altre donne, c’erano mancanze di rispetto anche verbali, parole brutte. Io lo giustificavo, sbagliando, dando colpa alla sua insicurezza. Mi sentivo sbagliata io, mi sono annullata.” E ancora “Ha una capacità di manipolazione incredibile, è un ragazzo non è un uomo.” Per lei ad oggi la storia è definitivamente finita: “Non lo voglio più vedere, basta”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alessandro Basciano/ Un'altra donna dietro la rottura con Sophie Codegoni? Lui spiega: "E' finita perché..."

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: è davvero finita? I motivi della rottura e l’ipotesi del tradimento. Lui smentisce ma…

“Si sono verificati eventi molto gravi, alcuni dei quali ho scoperto solo di recente, e questi eventi hanno reso inevitabile questa decisione”. Con queste parole nei giorni scorsi, l’ex gieffina Sophie Codegoni, ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Alessandro Basciano, il padre di sua figlia Celine Blue. Ma quali sono questi eventi gravi e perché si sono lasciati? La domanda assilla i fan della coppia, una coppia che ormai sembra essere arrivata al capolinea.

Valeria Pasciuti, mamma Sophie Codegoni/ Feeling mai scattato con Alessandro Basciano: "Parole hanno un peso"

“Non avrei mai immaginato che la persona che avevo accanto, nonché il padre di mia figlia, sarebbe arrivata a questo punto”, ha tuonato Sophie Codegoni dopo la rottura da Alessandro Basciano, alimentando l’ipotesi di un tradimento che il ragazzo le avrebbe inflitto a sua insaputa. Le voci corrono e i rumors si intensificano ma per il diretto interessato le ipotesi paventate in questi giorni sono del tutto infondate.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la crisi e la rottura intensificano le voci del gossip: perché si sono lasciati? Due versioni opposte e…

“Vi prego solo di rispettare un momento così delicato. Non serve alimentare polemiche su chi ha ragione o torto. Grazie”, ha poi aggiunto Alessandro Basciano. Il suo manager, Benji Constantino, ha invece invitato tutti “a mostrare rispetto in un momento così delicato. Il tempo, come sempre, rivelerà la verità”. Le versioni di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, dunque, sembrano raccontare storie completamente diverse.

Buona parte del pubblico sembra dare credito alle parole di Sophie, che ha lasciato intendere ci siano di mezzo altre persone. Tanti altri utenti, invece, hanno mostrato sdegno per il fatto che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano abbiano messo tutto in piazza, ma questo in realtà è inevitabile considerando che sono due personaggi pubblici.











© RIPRODUZIONE RISERVATA