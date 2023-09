Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati/ Spuntano il motivo e i retroscena della rottura

Grande Fratello vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono separati? Dopo la nascita di Céline Blue…

Reduci dal lieto evento della nascita della primogenita Céline Blue, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potrebbero essersi lasciati. L’idillio d’amore degli ex Grande Fratello vip 6 si sarebbe infatti concluso, così come si evincerebbe alla luce di alcuni particolari emersi sulla coppia di ex gieffini vip. I neo genitori vip, alla scorsa edizione “Venezia 79” del Festival del cinema, ufficializzavano il loro amore con una romantica apparizione da vip carpet, con il dj che porgeva all’amata l’anello di fidanzamento, quasi come a volerle chiedere di unirsi in matrimonio e di tutta risposta lei sibillinamente gli diceva “sí”.

L’idillio d’amore sarebbe però presto concluso, dopo essere cominciato nella Casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello vip 6, come ripreso tra le pagine del nuovo numero di Novella 2000 su segnalazione di fonti insider vicine alla coppia storica:

“La notizia è più che certa”, si apprende dall’indiscrezione, che oltretutto anticipa poi un’altra rivelazione. A quanto pare, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potrebbero presto annunciare la loro rottura attraverso un comunicato congiunto. E ad avvalorare il sospetto epilogo della lovestory é il defollow che Alessandro Basciano ha inferto a Sophie Codegoni, dal momento che lui non segue più lei a mezzo social, su Instagram.

Web diviso sulla possibile rottura

Altro particolare scottante, che potrebbe essere indice di tensione tra i due ex GFvip, é che Sophie é stata avvistata mentre era con le valigie a portata di mano, probabilmente di rientro a casa dalla madre. La Codegoni potrebbe aver trascorso del tempo con la famiglia d’origine oppure essersi allontanata da Alessandro, a conferma della rottura.

L’ipotesi della rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, intanto, é virale nel web e scatena tra le reaction del popolo nel web, a caldo, più disparate.

“Povera bambina, fanno i figli per i like”, commenta qualche utente e poi ancora, tra i messaggi social, emergono “Poi dici che uno giudica…ma con quale ca**o di base questi fanno i figli..? Che valore danno? Mha”; “Tutta quella pagliacciata quando lui sul

Red Carpet le ha chiesto di sposarlo?”.

