Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sempre più intimi/ Arriverà il bacio?

Nonostante Alessandro Basciano all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ci abbia provato un po’ con tutte le concorrenti donne la sua conoscenza con Sophie Codegoni continua ad andare avanti e durante l’aperitivo del giovedì sera i due ragazzi ne hanno approfittato per stare un po’ in disparte e conoscersi meglio.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono confrontati sull’evoluzione del loro rapporto che sembra sempre più intimo anche se, ancora non è scattato il tanto atteso bacio e anche per questo in molti dubitano dell’effettivo interesse dei due ragazzi.

Sophie Codegoni ha ammesso ad Alessandro Basciano come in molti all’interno della casa credano che l’ex tentatore di Temptation Island stia giocando nei suoi confronti: “Tutti pensano che tu stia giocando” anche se la ragazza ha ammesso di non essere d’accordo con questo pensiero. Dopo aver sentito la dichiarazione di Sophie, Alessandro ha voluto indagare di più in merito ad un possibile bacio da parte sua e ha chiesto: “Magari hai voglia di baciarmi veramente, cosa ti aspetti dall’ altra parte dopo quindici giorni così?”.

Sophie, molto più disinibita di Alessandro ha subito risposto alla domanda del ragazzo dicendo: “Che mi baci” e dopo di che tra i due è scattata una risata complice e tenera che ha fatto intuire alla ragazza come probabilmente il ragazzo ricambierebbe il suo bacio. Dopo queste affermazioni i due hanno iniziato a fantasticare su cosa sarebbe potuto accadere se il ragazzo decidesse di non ricambiare il bacio e Alessandro commenta: “Sarebbe una delle scene più belle”. Alla fine della piccola discussione tra i due Alessandro Basciano ha voluto anche ribadire la sua volontà di non scherzare nel rapporto con Sophie dicendo: “Ma secondo te io gioco con te?”. Il tanto atteso bacio tra i due non è ancora arrivato, chissà se l’euforia dei festeggiamenti per il nuovo anno porterà la coppia finalmente al tanto atteso bacio o i due dovranno ancora aspettare del tempo…

