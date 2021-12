Alessandro Basciano dubbi su Sophie Codegoni: coppia in crisi?/ “Ma siamo compatibili?”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, una coppia non ancora sbocciata definitivamente nella casa del Gf Vip 2021. Il bel tentatore si è avvicinato moltissimo all’influencer di Uomini e Donne, ma fra i due non è ancora sbocciata la scintilla definitiva, per lo meno, non sono ancora una coppia a tutti gli effetti. Ma con il passare dei giorni, l’attrazione fra i due cresce, data anche dal fatto che rinchiusi in una casa 24 ore su 24, con ben poco da fare, l’obiettivo è quello di cercare di instaurare quanto più possibile delle relazioni intime con gli altri inquilini della casa.

E a riguardo le telecamere del Grande Fratello Vip hanno immortalato lo stesso Alessandro Basciano mentre si confidava con Manila Nazzaro. Fra i due è nato un bel rapporto di amicizia all’interno della casa più spiata d’Italia, e di conseguenza l’imprenditore si è aperto, raccontando il suo dilemma. “Mi piace molto – ha spiegato il ragazzo tatuato parlando di Sophie Codegoni – ma devo capire bene se caratterialmente siamo compatibili, però mi piace molto”.

ALESSANDRO BASCIANO E LE RIVELAZIONI SU SOPHIE CODEGONI A MANILA NAZZARO: LE SUE PAROLE

Manila Nazzaro, che negli scorsi giorni ha avuto una mezza crisi dopo gli attacchi di Clarissa e Lulù Selassiè, ha replicato che secondo lei, se veramente si è compatibili con una persona, lo si scopre solamente una volta usciti dalla casa del Gf Vip 2021, quindi avendo a che fare con la vita reale, di tutti i giorni, quando c’è da lavorare, da fare i mestieri e da affrontare le problematiche quotidiane, e non in una bolla come appunto la dimora romana. Alessandro Basciano ha però risposto: “Sì però qua dentro puoi un attimo vedere… no? Non c’è niente che non mi convince”.

Il bel Basciano sembra quindi lasciare aperta la porta a possibili sviluppi, ed ora bisognerà capire cosa accadrà nella casa: fra i due scoppierà l’amore e la passione, oppure, entrambi proseguiranno con il freno a mano tirato? La cosa certa è che da quando Alessandro Basciano è entrato nella casa gli equilibri si sono un po’ scombussolati, tenendo conto che Sophie Codegoni, fino a poco tempo fa molto vicina a Gianmaria Antinolfi, ha deciso di troncare il proprio rapporto con l’imprenditore napoletano.



