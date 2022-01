Alessandro Basciano/ Lite con Sophie “Cosa siamo? Due che stanno bene insieme”

Alessandro Basciano ed i sentimenti per Sophie Codegoni

Nel corso della trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip, nonostante sia entrato solo da pochi giorni, Alessandro Basciano è riuscito a mettersi nuovamente in evidenza. L’ex tentatore è entrato a gamba tesa all’interno del reality scuotendo fin da subito gli animi delle donne più giovani della a Casa e sconvolgendo alcune dinamiche che sembravano pronte a consolidarsi. In particolare, fin dal suo ingresso ha mirato dritto verso Sophie Codegoni.

Nel corso della passata puntata infatti, il padrone di casa Alfonso Signorini ha deciso di commentare in diretta la decisione presa da Alessandro durante la settimana scorsa, ovvero quella di chiedere all’ex tronista di diventare ufficialmente la sua fidanzata. Un gesto che ha inevitabilmente spiazzato i Vipponi e la Codegoni in primis. Il ragazzo ha confermato tutto il suo interesse nei confronti di Sophie, confessando di essere arrivato ad un punto in cui non poteva più nascondere la grandezza del suo sentimento.

L’amicizia con Gianmaria manda in crisi Sophie?

L’ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne, Alessandro Basciano, è stato protagonista anche di una circostanza particolare nel momento delle nomination per votare il preferito per l’immunità valida per la puntata di oggi del Grande Fratello Vip. Con grande sorpresa anche per la ragazza che attualmente frequenta, ha scelto di fare il nome di Gianmaria Antinolfi. Nonostante i trascorsi di quest’ultimo proprio con Sophie, i due dopo alcune resistenze iniziali hanno intrapreso un grande rapporto di amicizia, come confermato dalla reciproca votazione.

La questione però ha lasciato strascichi importanti, provocando la rabbia della Codegoni. Dopo la puntata infatti i due hanno avuto modo proprio di scontrarsi sulla questione, con la ragazza particolarmente infastidita per il gesto poco carino e a suo dire di poco interesse nei suoi confronti vista la recente crescita del loro rapporto. In particolare, ha trovato fuori luogo la decisione di salvare l’amico al suo posto visto il recente fidanzamento. Nella prossima puntata ci saranno sicuramente novità di cui parlare sulla nuova coppia della casa del Grande Fratello Vip.

Nuova lite con Sophie sotto le coperte

La storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nella Casa del GF Vip prosegue tra alti e bassi. Ai momenti di tenerezza se ne alternano spesso altri di totale incomprensione. Dopo un confronto lasciato a metà, nelle ore passate i due ragazzi hanno ripreso il discorso sotto le coperte, a notte fonda e nel buio della stanza. Basciano, in particolare, ha rimproverato alla giovane di essere stata incoerente per via del distacco che avrebbe avuto per l’intera giornata. La giovane, di contro, ha spiegato di essere scoppiata a piangere ed avere avuto un momento di sconforto per la forte mancanza della madre.

Alessandro tuttavia ha domandato: “Se fosse successo il contrario?”, ribadendo la sua posizione. “Non è questione di orgoglio ma solo di logica, se mi dici vattene il giorno dopo non vengo da te, aspetto che cuoci nel tuo brodo”, ha aggiunto Basciano. La conversazione è andata avanti per l’intera notte ed il ragazzo ha accusato la giovane di eccessiva immaturità: “Io non ho 12 anni, capisci?”, rammentando l’atteggiamento di Sophie quando lo ha cacciato dalla stanza. Dopo averle dato la schiena, Alessandro ha quindi concluso spiegando che quando gli sarà chiesto cosa sono, lui replicherà: “siamo due persone che stanno bene insieme, contenta?”.

