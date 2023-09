Myrta Merlino: “Non sono la sua antagonista…”/ Replica sibillina a Barbara D’Urso

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso esce di scena e al suo posto subentra Myrta Merlino

Barbara D’Urso non é confermata alla conduzione di Pomeriggio 5, format storico sulle reti Mediaset e al timone di cui subentra Myrta Merlino, che intanto replica allo sfogo della predecessora. In un intervento pubblico rilasciato a mezzo social, come un addio al programma televisivo di intrattenimento e informazione che nasceva sotto la sua conduzione sulle reti Mediaset facenti capo al capo fondatore Silvio Berlusconi, Barbara D’Urso ora palesa tutta la delusione provata per la non riconferma al timone di Pomeriggio 5. Questo, in particolare, sottolineando che all’erede TV, Myrta Merlino, spetteranno uno “studio più grande, durata più lunga e collocazione migliore”, insomma un trattamento ad personam in favore alla new-entry e sua sostituta in casa Mediaset, che la campana non si sarebbe di certo aspettata in aggiunta alla “bocciatura” subita.

L’Ad Piersilvio Berlusconi, figlio del compianto capo fondatore dell’azienda di diffusione TV e streaming che propone Pomeriggio 5, Mediaset, ha studiato una svolta radicale anti-trash per i rinnovati palinsesti proposti dalla sua maison televisiva, che esclude Barbara D’Urso ancor prima della scadenza del contratto che vincola le parti coinvolte, lei e i vertici aziendali.

Myrta Merlino replica all’amaro addio di Barbara D’Urso

Per la prima volta, quindi, Pomeriggio 5 ha il via a settembre 2023 senza la conduzione di Barbara D’Urso. E, intanto, Myrta Merlino replica a quella che si direbbe una lamentela di addio della campana, in un intervento pubblico: “Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara D’Urso, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta -fa sapere la sostituta di Barbara D’Urso a quest’ultima, uscente volto storico di casa Mediaset-, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore”. Un intervento che Myrta Merlino rilascia al Corriere della Sera, quando manca poco al via alla nuova stagione in veste “anti-trash” di Pomeriggio 5, in partenza lunedì 4 settembre in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

