Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno insieme?/ Pizzicati al luna park con la piccola Celine

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano insieme al luna park: ritorno di fiamma confermato

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno attraversato una crisi senza precedenti nel loro rapporto; i due hanno rotto in seguito al presunto tradimento del modello, annunciato dalla stessa ex tronista a Verissimo. La coppia sembrava aver messo un punto definitivo alla loro storia, ma qualcosa sembra cambiato.

L’ex tronista e il deejay sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, segno di un ritorno di fiamma ormai evidente. Il settimanale Chi, è riuscito a pizzicare i due fidanzati insieme al luna Park mentre, complici e sorridenti, spingono il passeggino con la loro piccola Celine. In compagnia della coppia anche la mamma di Sophie, Valeria felice dell’ormai evidente riconciliazione di sua figlia con il genero. I due ex gieffini si sono concessi un giro sulle giostre e una giornata di relax come una famiglia unita e serena. Nozze in arrivo dopo il chiarimento?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tornano insieme

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avevano annunciato la loro rottura alcuni mesi fa. I due si sono rivolti accuse reciproche molto pesanti, esposte al salotto di Verissimo. Proprio ai microfoni di Silvia Toffanin, la modella ha confessato di essere stata tradita dal suo compagno e padre della piccola Celine. Addirittura il modello ha messo di mezzo l’avvocato per la custodia della figlia.

Dopo un periodo di distacco, sembra che la coppia sia tornata insieme mettendo da parte il passato. Non c’è stata la conferma dei diretti interessati, ma i paparazzi hanno pizzicato Sophie e Alessandro tra coccole e baci al concerto di Mr. Rain. Insomma, ormai è un dato di fatto ci sia stato un ritorno di fiamma a tutti gli effetti e sembra esserci anche molto di più.

