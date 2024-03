Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avvistati di nuovo insieme/ Mr. Rain li ricongiunge, dopo la rottura

Grande fratello 2024, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono di nuovo una coppia vip?

Sono tra le coppie più amate dall’occhio pubblico quella nata al Grande Fratello vip 6 e poi scoppiata di recente, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che potrebbero essersi ricongiunti, complice lo zampino di Mr Rain.

Così come trapela online, nelle ore a cavallo tra il 29 febbraio 2024 e il primo marzo c.a., i due ex gieffini e genitori vip della primogenita Céline Blue sono ora protagonisti del gossip made in Italy che li vedrebbe di nuovo vicini e complici, dopo la rottura. Che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si siano ricongiunti, in un ritorno di fiamma di coppia e in gran segreto ? La domanda sorge ora spontanea, dal momento che riattivatisi tra le nuove Instagram stories di queste ore, i due ex Grande Fratello vip 6 si lasciano immortalare nella serata del nuovo concerto di Mr Rain, datata 29 febbraio.

“Pianeta di Miller é un pianeta formato solo da acqua… da sempre l’elemento naturale di Mr Rain”, fa sapere Alessandro Basciano nella caption di un nuovo video che ritrae Mr Rain sul palco del live.

L’indizio che desta il dubbio sul ritorno di fiamma

E, nel frattempo, anche Sophie Codegoni, tra le storie sul re dei social di Instagram, immortala il cantante nel mezzo del concerto: “Sembra anche mi hanno dato un megafono ahaha sento ora la mia voce… Ma perché ogni volta urlo così hahaha.- scrive nella descrizione delle storie sibilline Sophie Codegoni, anche lei presente come Alessandro Basciano al live show del momento -…Per sempre la mia preferita”, prosegue poi la modella ed ex tronista di Uomini e donne, parlando di Supereroi, la canzone che ha reso Mr Rain l’outsider del Festival di Sanremo 2023, prima del via della partecipazione al Festival della Canzone di Sanremo 2024.

Insomma, la partecipazione di entrambi gli ex gieffini desta il dubbio nell’occhio pubblico attivo nel web che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si siano a tutti gli effetti ricongiunti, complice lo zampino della musica di Mr Rain. Questo, mentre la vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango, registra un nuovo traguardo in casa Rai…











