Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tornano insieme?/ “Hanno passato la notte insieme” l’indiscrezione

Codegoni e Basciano, ritorno di fiamma? L’indiscrezione

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è finita nel peggiore dei modi. Scoperto il tradimento del deejay, la modella ha deciso di rompere definitivamente facendo rivelazione poco lusinghiere a Verissimo. Nelle ultime ore, però, sono emerse alcune indiscrezione che potrebbero ribaltare le sorti del loro rapporto.

Alcuni fotografi che si sono appostati sotto casa della Codegoni, avrebbero visto Basciano entrare a casa dell’influencer e uscire la mattina dopo. I due hanno passato la notte insieme? Al momento non è dato sapere, ma potrebbe anche essere semplicemente una visita del deejay alla piccola Celina, figlia avuta con Sophie, la cui custodia è condivisa. Quale sarà la verità? Si rimane in attesa che i diretti interessati rilascino altre dichiarazioni.

Sophie Codegoni asfalta Mirko Brunetti e difende Perla e Greta

Codegoni, nell’ultima puntata di CasaChi, ha ospitato Giselda Torresan, fresca di eliminazione dal Grande Fratello 2023. L’influencer ha colto l’occasione per rivelare cosa pensa del triangolo venutosi a creare tra Mirko, Greta e Perla.

Se mi dovessi realmente esporre, dico a questo ragazzo di trovare una quadra nella sua vita. Nel senso, non puoi illudere due donne allo stesso tempo. Anche durante la puntata io l’ho visto e non dice una parola positiva né nei confronti di Perla né nei confronti di Greta ed è lì che ride e si gode il momento.” ha ammesso Sophie Codegoni che poi ha aggiunto: “Io non apprezzo i triangoli amorosi quindi direi ‘Mirko, riprenditi un attimo”.

