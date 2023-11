Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, perchè si sono lasciati?/ I rumor sul “complotto” dell’agente

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: il manager Benjy Costantino ha un ruolo nella vicenda?

Nelle ultime settimane abbiamo assistito alle varie fasi della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno dato che di recente non solo sono diventati genitori ma per di più era arrivata una spettacolare proposta di matrimonio da parte del ragazzo in occasione del red carpet a Venezia.

Gli accadimenti che hanno portato alla rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non sono ancora del tutto chiari. Nonostante i ripetuti interventi di entrambi – tra ospitate televisive e post sui social – le varie versioni dei fatti continuano ad essere contrastanti tra loro. Come riporta Gossip e Tv, sembra essere emerso un nuovo retroscena sui motivi della separazione. Secondo Deianira Marzano, il manager dell’ex volto del GF Vip – Benjy Costantino – avrebbe organizzato una sorta di “complotto” ai danni di Alessandro Basciano per ottenere maggiore visibilità.

Benjy Costantino e il presunto “complotto” ai danni di Alessandro Basciano

“Benjy, come ce la spieghi questa cosa qui? Come ci spieghi perchè con tuo amico che per lui hai detto faresti di tutto, hai fatto un video alle sue spalle?”. Questo quanto scritto dall’esperta di gossip sui social postando una foto dell’incontro in aeroporto tra Alessandro Basciano e Luzma Cabello. Dalle parole dell’influencer, la teoria che emerge è che sia tutto architettato per dare una determinata impressione e immagine dei fatti.

Come riporta Gossip e Tv, Alessandro Basciano pare abbia preso un’ulteriore posizione in merito esponendosi sui social e dichiarando di aver posto fine alla sua amicizia con il manager Benjy Costantino. “Mi dissocio da tutti gli argomenti trattati al di fuori di quello che è riconducibile al torto che mi è stato fatto da parte sua per l’amicizia che ci legava”. L’ex fidanzato di Sophie Codegoni ha poi aggiunto: “Un’ultima considerazione, tutti possiamo sbagliare e commettere errori nella vita… Che valga per tutti, esiste il perdono se vi è amore. Il tempo è l’unica cura, in questo periodo mi sono circondato di persone per bene che mi hanno fatto ricredere nella federe, a loro devo tutto”.

