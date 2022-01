Sophie Codegoni e Alessandro Basciano travolti dalla passione/ “Non nascondo che…”

Esplode la passione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due hanno trascorso la notte insieme lasciandosi andare sotto le coperte a tenere effusioni. Sophie Codegoni aveva sempre nutrito dei dubbi su Gianmaria Antinolfi e sembra non averne invece con Alessandro Basciano. Sophie Codegoni si è alzata con un bel sorriso stampato in faccia e il suo entusiasmo è stato notato subito da Giucas Casella. Il mago ha preso la palla al balzo rivolgendo una domanda indiscreta alla Codegoni: “Hai fatto l’amore con Alessandro Basciano che sei così felice? Cos’è successo?”. Sophie Codegoni ha però subito replicato: “Non mi ricordo nemmeno come si fa Giucas…”. Casella ha però voluto precisare: “Non intendo quella cosa che stai pensando tu…”.

Giucas Casella si è però accorto che tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano c’è affinità e infatti le ha chiesto come vanno le cose tra loro. Sophie Codegoni ha risposto in modo affermativo senza nascondere la sua felicità per aver avuto la possibilità di conoscere Alessandro Basciano tra le mura della casa del Grande Fratello Vip: “Si, tra noi non nascondo che c’è una forte sintonia…”. Nelle scorse ore, Alessandro Basciano si è dichiarato a Sophie Codegoni e le ha chiesto di diventare ufficialmente la sua fidanzata. Il giovane si è inginocchiato e le ha detto: “Non sono una persona di tante parole, però volevo chiederti di fidanzarti con me…”.

Sophie Codegoni e la reazione alla proposta di fidanzamento di Alessandro Basciano

Sophie Codegoni è rimata spiazzata dalla proposta di fidanzamento di Alessandro Basciano. Gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip continuavano ad applaudire al grido di “Evviva gli sposi, bacio”. Sophie invece ha pensato fosse uno scherzo. Per questo motivo, è rimasta in silenzio e ha detto: “Vorrei sprofondare…Ma che dici?”. Successivamente Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono dati un bacio passionale per suggellare. Sui social in molti hanno commentato questa scena in maniera sarcastica: “Sembra la scelta a Uomini e Donne…”. Intanto, Sophie Codegoni sta cercando di instaurare un rapporto d’amicizia con Gianmaria Antinolfi.

Nelle scorse ore, Sophie ha voluto dare dei consigli all’imprenditore che ha appena iniziato una frequentazione con Federica. Gianmaria è preoccupato che il suo comportamento possa allontanare Federica ma Sophie lo rassicura: “Dipende come la vivi, non devi fare gli stessi errori. Lei potrebbe allontanarsi. Devi essere te stesso senza farsi castelli in aria, devi razionalizzare”. Sophie ha consigliato ad Antinolfi di non crearsi aspettative: “Non devi crearti aspettative perché siete nella fase della conoscenza. Magari la conosci e poi non scatta quella cosa. Non fare gli stessi errori che hai fatto con me, altrimenti ci sarà un freno e si crea uno stacco”. Gianmaria seguirà i suoi consigli?



