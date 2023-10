Sophie Codegoni e Basciano, Corona svela chi è l’amante ma lei smentisce/ Erijona Sulejmani: “Caz*ate”

Corona svela chi è l’amante di Basciano ma lei smentisce: “Caz*te”

Sophie Codegoni, ai microfoni di Verissimo, ha confermato le indiscrezioni secondo cui è stata tradita da Alessandro Basciano. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di una ex fidanzata del modello, con cui avrebbe trascorso alcuni giorni a Ibiza.

La curiosità su chi possa essere la misteriosa ex, con cui Basciano ha tradito Sophie Codegoni, sta tenendo banco sui social. A dare una risposta è stato Fabrizio Corona che sul suo sito Dilinger News, ha svelato si tratti di Erijona Sulejmani con la quale l’ex gieffino aveva avuto una relazione prima di entrare al GF Vip. La donna in questione, però, ha smentito tutto: “Mi dispiace per Corona che sia rimasto di due anni indietro con i tempi, ma nella mia vita non sono recidiva, soprattutto con gli sbagli. Prima di inventare caz*te per favore informatevi. E non mettete la gente dentro questo circo“.

Sophie Codegoni svela il tradimento di Alessandro Basciano: le sue parole

Sophie Codegoni ha raccontato, ai microfoni di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, il tradimento di Alessandro Basciano: “Già da un mesetto le cose non andavano bene. Ho deciso di chiuderla circa 5 giorni fa dopo tante cose, tanti sbagli” ha esordito emozionata l’ex tronista.

“Cinque giorni fa mi scrive una ragazza. Erano già uscite delle foto di lui con una ragazza in aeroporto. Io già non gli parlavo da giorni per una sua piazzata fatta perché non l’avevo invitato ad un appuntamento di lavoro. Io capisco che è proprio la ragazza fotografata con lui in aeroporto, lei me lo conferma e poi mi dice: ‘Sono la sua ex, abbiamo passato tre giorni insieme a Ibiza.’ E io ho le foto e i video di loro in camera insieme! Ho ricevuto tante segnalazioni in questi mesi, anche mentre ero incinta!” ha affermato Codegoni.

